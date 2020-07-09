原标题：欧盟下调今明两年经济预期

据新华社电欧盟7月7日发布夏季经济预测报告说，由于放松新冠肺炎疫情防控措施的步伐比原计划缓慢，欧盟和欧元区今年经济萎缩程度将比此前预期更严重，明年复苏也将更缓慢。

报告预计，欧盟和欧元区经济2020年将分别萎缩8.3%和8.7%，2021年将分别增长5.8%和6.1%。欧盟5月曾预测，欧盟和欧元区经济今年将分别萎缩7.4%和7.7%，明年将分别增长6%和6.3%。

报告说，随着各国3月中旬开始纷纷采取严格的防疫措施，今年第二季度遭受了最为严重的经济损失。不过，5月和6月的数据显示，最糟糕的阶段已经过去，经济将从下半年开始出现复苏迹象。

报告认为，欧盟各国普遍受到疫情冲击，但各国经济系统抵御冲击的能力和复苏的速度存在明显差别。

(责编：李都也(实习生)、李栋)