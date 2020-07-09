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中国外卖产业发展报告：3年内有望成万亿级市场

阎密

2020年07月09日08:01  来源：国际商报
 
原标题：外卖消费开启万物到家时代

　　哪个年龄段的消费者最爱叫外卖？疫情期间外卖订单结构发生了哪些变化？外卖骑手主要来自哪些省份？近日，在由中国饭店协会、美团点评主办的第七届中国外卖产业发展大会云直播峰会上，美团点评集团副总裁兼美团研究院院长来有为发布了《2019年及2020年上半年中国外卖产业发展报告》，对这一现代生活中不可或缺的服务产业进行了全方位的解读。

　　3年内有望成万亿级市场

　　中国餐饮和外卖产业的快速发展离不开三大要素--移动互联网、城镇化和服务业。2019年，中国城镇化率已经达到了60.6%，城市消费成为人们日常生活的主要场景，为餐饮和外卖产业孕育了巨大的消费群体。截至2019年年底，中国外卖消费者规模达4.6亿人左右，占城镇常住人口数量的一半以上，在互联网网民中的占比也不断上升，达到50.7%。

　　艾瑞咨询调查数据显示，2019年中国餐饮外卖产业规模为6536亿元，同比增长39.3%。美团2019年财报显示，2019年美团餐饮外卖全年交易笔数同比增长36.4%至87亿笔，交易金额同比增长38.9%至3927亿元，日均交易笔数增长36.4%至2390万笔，每笔订单的平均价值同比增长1.8%。

　　随着消费者习惯的养成和餐饮商户加速线上化，预计2020年线上餐饮外卖在中国餐饮大盘中的占比将达到20%左右，总量增长配合结构优化，中国外卖产业有望在未来1~3年内发展成万亿级别规模市场。

　　90后、未婚、女性是主力消费群

　　消费者调查显示，“90后”是外卖最大的消费群体，占比超过50%，外卖消费最为集中的两个年龄段为18~25岁、26~30岁，占比分别为36.1%、22.5%。同时，“90后”的消费频次较高，上述两个年龄段消费者对外卖的需求频次远高于其他消费群体。“70后”“80后”的消费能力更强，单均30元以上的外卖消费比例远高于“90后”。

　　伴随着家庭结构日趋小型化，加上工作时间分散化，家庭饮食结构发生了很大变化，推动餐饮方式实现了“从厨房到餐馆再到外卖”的转变。不过，未婚单身也是外卖的主力消费人群，占比高达44.6%。从消费频次来看，单身和恋爱人群的消费频次明显高于已婚人群。

　　经常叫外卖的消费者中，女性消费者的占比为51.1%，高于男性消费者的占比(48.9%)。

　　有效拉动就业

　　骑手调查显示，外卖骑手主要来源于人口大省，排在前五位的分别为河南、广东、安徽、四川和江苏。从工作所在地来看，外卖骑手主要集中在经济较为发达的地区。广东、江苏、浙江、上海、北京的骑手数量最多。

　　2019年骑手日均配送里程有所增长，同比增长约5.5%。日均配送里程大于50公里的骑手比例从2018年的13.8%增至2019年的18.2%。骑手工作配送效率提升背后是科技与创新带来的深刻变革。与骑手工作直接相关的技术包括移动互联网、大数据、人工智能等。以“美团超脑”为例，在高峰期，每小时要支持29亿次的路径规划算法，平均0.55毫秒规划1次路线。

　　美团平台大数据显示，今年1月20日-5月24日期间，在美团平台上新注册并且有收入的骑手超过100万人，其中有37.6%来自餐饮等生活服务业，27.2%来自制造业企业，13.8%来自小微创业者。外卖产业成为吸纳其他行业溢出劳动力、稳定社会就业的重要力量。

　　向多品类、多元消费场景拓展

　　餐饮一直是外卖的主要消费品类，但近年来餐饮品类的订单量占比持续下降，甜点饮品、水果生鲜、生活超市、医药健康等其他品类的需求快速增长，外卖消费向更多品类、更多消费场景拓展。

　　疫情期间，安全成为消费的前提，以生活超市、生鲜果蔬、医药健康等为代表的外卖零售发展迅速。美团外卖数据显示，疫情期间外卖订单结构从餐饮向零售拓展，生活超市、生鲜果蔬销售额增长迅速，生活超市在外卖零售中的占比从2019年的18.6%上升至2020年2月份的39.2%，4月份和5月份稳定在20%~25%左右；生鲜果蔬的占比从2019年的15.0%上升至2020年2月份的23.1%，4月份和5月份稳定在15%左右；医药健康占比从2019年的3.5%上升至2020年1月份的6.3%，4月份和5月份稳定在4%~5%左右。

　　值得注意的是，疫情期间，8.1%的消费者为了方便直接购买净菜、半成品菜、蔬菜肉组合套餐等加工食品。超六成用户表示线上生鲜消费习惯已经养成，疫情之后会延续线上购买习惯，未来外卖产业增长潜力巨大。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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