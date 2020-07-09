“擦边球”不断 淘小铺、斑马会员资金被冻结

原标题：涉传风险下，社交电商出路何在

涉嫌传销风险依旧伴随着社交电商行业。6月29日，中国裁判文书网公示的一则《行政裁定书》显示，淘宝旗下社交电商平台“淘小铺”运营方广州三帅六将教育科技有限公司及相关公司等因涉嫌传销被冻结4400多万元。而不久前，社交电商“斑马会员”相关公司涉嫌传销被法院冻结3000万元。两起“冻结”又把社交电商合法合规健康发展的议题摆在公众眼前。

“擦边球”不断

据《行政裁定书》，山东滨州市滨城区市场监督管理局于2020年4月16日接到群众举报称，其在淘小铺注册店铺后，其销售模式和佣金模式涉嫌传销。经调查发现，淘小铺的首席战略合作运营商广州三帅六将通过“淘小铺”App会员管理系统在滨城区组织人员、发展人员、计酬返利等一系列制度设计，组织策划传销活动，违反了《禁止传销条例》第七条规定。

与此同时，6月10日，湖南省汉寿县人民法院对外披露的一起非诉保全行政裁定书显示，汉寿县市场监督管理局在查处杭州迅兰电子商务有限公司、杭州酷梨科技有限公司、广州云庭网络营销策划有限公司涉嫌传销，为防止上述公司转移或隐匿违法资金，予以冻结资金。而企查查数据显示，杭州迅兰电子商务有限公司是“斑马会员”电商平台的主体公司。

资料显示，斑马会员涉嫌传销的质疑一直以来就从未中断过，不少媒体报道称其依靠“拉人头、多级获利”等方式获客的模式被指涉嫌传销，还曾在短短一个月时间内两度被曝涉嫌传销。事实上，早在2017年斑马会员的“前身”环球捕手就曾因其三级分销模式涉嫌传销被微信官方封号，而“环球捕手”也因涉嫌传销多次被媒体报道。

而作为阿里巴巴在社交电商业态上的一记重拳，2019年5月上线内测的“淘小铺”定位于“人人可参与的社区化电商”，生来就具有“光环”，但淘小铺的运营模式仍打着“擦边球”。

尽管2019年12月3日，在第三度开启内测后，淘小铺项目负责人讯飞宣布，即日起淘小铺关闭会员制，向所有人免费开放。但实际上，淘小铺的“拉人头”方式已被一分为二。一方面免费参与的用户卖货有佣金，没有团队奖；另一方面，用户可花费399元钱购买产品礼包成为掌柜，可通过招募新的掌柜赚取酬金，这属于“团队打法”，卖货和团队都有佣金。据悉，免费模式是淘小铺官方运营的，而后者就交给了三帅六将等合作运营商。

盼在“阳光下”

网经社电子商务研究中心主任曹磊曾透露，近年来，以达人店、环球捕手、云集微店、贝店等为代表的分销开店型社交电商平台，凭借微信微商分销渠道快速崛起，但由于行业“野蛮生长”，导致良莠不齐，不少平台频频遭到涉嫌传销争议与质疑，也因此屡有被市场监管部门“开出罚单”。

今年全国两会，一些代表委员也对社交电商加大监管力度提出议案，社交电商绝非法外之地，但对社交电商的合规性有哪些判断准则？

浙江泽大律师事务所律师马恺浓认为社交电商是否系传销有五个认定标准。一是是否有真实交易。没有商品或服务真实交易的，应当认定是传销。二是是否有合理对价。应看商品或服务的价格是否公允，是否超出一般水平，建议立法定规可设置最高上浮比例，便于认定。三是是否是零和博弈。即一方的损失即为另一方收益，没有产生其他任何价值，则一定为传销，此时有损失的一方则为受害人。四是是否对外开放。如果不对外开放，进出平台不自由，必须由原会员邀请方能进入，属于典型的“拉人头”模式，则应认定为传销，这也符合传销组织封闭性的特点。五是是否扰乱社会经济秩序。

北京盈科（杭州）律师事务所股权高级合伙人黄伟则表示，目前，不同地区的监管部门对于社交电商是否涉传的理解还是存在着认识上的差异，因此亟待形成更加明确、统一的监管标准。而社交电商一定要牢守几条发展红线，包括发展人员的层级数量、自身行为的欺诈性、产品的定价是否合理、产品质量是否合格等。

马恺浓表示，社交电商通过“拉人头”模式快速大量获取用户，是平台资源的原始积累过程，只有具备这“第一桶金”，日后才会有“滚雪球”式的壮大过程。“当原始积累达到一定程度时，明智的企业势必会改变单纯拉人头的增长方式，不断规范自己的运营模式，使自己成为“阳光下”的社交电商平台。但即使流量不足，基于社交电商的社交属性，只要用户体验感好，消费者口碑相传，规模也一定会稳步提升。因此，提高质量控制、提升服务水平、改善用户体验、提升平台形象才是社交电商的制胜法宝。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)