原标题：警惕高杠杆资金入市 证监会出手严查场外配资

A股近日的持续大涨，正在吸引越来越多增量资金进入市场，其中不乏场外违规配资。7月8日，证监会发布公告集中曝光了258家非法从事场外配资平台名单，并表示持续推进打击场外配资违法违规行为常态化。

公告指出，目前，一些不法机构或个人创建场外配资网站、手机APP、微信公众号等平台，宣称提供最高十余倍的炒股资金，以“您炒股、我出钱”“杠杆炒股、盈利高”“实盘交易、门槛低”“资金安全、提现快”等为噱头，诱导投资者参与场外配资活动。《经济参考报》记者发现，目前在一些社交平台上，一些诱导投资者进行配资的广告依然不时出现，大部分配资平台提供按天配资、按周配资、按月配资等不同时长模式，最低100元即刻起配，资金杠杆在2-10倍之间，一些平台还提供免息配资并进行盈利分成。记者还发现，上述曝光的258家非法场外配资平台，其注册地主要集中在北京、上海、广东、深圳及浙江等地。

证监会明确表示，场外配资活动本质上属于只有证券公司才能依法开展的证券融资融券业务，相关机构或个人未取得相应证券业务经营资质从事场外配资活动的，构成非法证券业务活动，属于违法行为，将被依法追究法律责任。2019年11月最高人民法院发布《全国法院民商事审判工作会议纪要》，在强调场外配资违法性的基础上，明确了场外配资合同属于无效合同，场外配资参与者将自行承担相关风险和责任。证监会将持续推进打击场外配资违法违规行为常态化。对场外配资活动，证监会将持续加大监测力度，积极调查处理，及时予以曝光，严格依法处罚；涉嫌犯罪的，移送公安机关立案查处，依法追究刑事责任。

实际上，对于A股的投资者而言，场外配资的借钱炒股模式并不陌生。在2015年的股市异常波动中，疯狂的场外配资就扮演了助燃剂的角色，在一定程度上造成了市场的流动性风险。此后，非法场外配资一直遭到监管的严厉打击。武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对记者表示，场外配资的土壤很难杜绝，每当市场走稳或表现出向上趋势的时候，场外配资都会活跃起来，屡禁不止。他指出，近一段时间以来市场快速上涨，证监会此时表明监管态度，不仅是对非法场外配资的警告，也是对投资者的风险提示。

前海开源基金首席经济学家杨德龙则对记者表示，目前市场刚刚启动，经过监管部门长期的打击，流入市场的场外配资规模很小，因此不会对市场产生大的影响。他认为，无论是从经济基本面，还是市场估值处于历史的底部，以及从居民储蓄大转移的投资需求等方面，都可以看出A股市场具有长期向上的动力。2015年的市场异常波动，原因之一就是大量高杠杆场外配资的入市。证监会此次严厉打击场外配资，主要是为了防止投资者过度加杠杆，造成风险，本质上是为了保护投资者利益。

(责编：李都也(实习生)、李栋)