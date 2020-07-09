报告：北京二季度写字楼市场空置率达16.2%

7月8日，房地产服务和咨询顾问公司戴德梁行发布《2020年二季度北京写字楼零售市场报告》显示，2020年第二季度，位于中央商务区的三星大厦、恒大中心等多个项目上市，带来36.2万平方米的新增供应。至此，北京全市和五大核心商圈市场空置率继续上扬，达到16.2%和9.9%，分别环比上升2.4和1.9个百分点。

在多个项目集中入市加剧写字楼市场供大于求的态势下，二季度北京写字楼租金全面下滑。数据显示，北京全市和五大核心商圈写字楼有效净租金按建筑面积计算达每月每平方米人民币358.5元和404.8元，分别环比下降5.0%和4.5%，同比下降9.5%和7.3%。其中，丽泽金融商务区受目前高空置率的影响，租金环比降幅最大，高达13.3%，其次为燕莎和中央商务区，租金分别环比下降6.3%和5.4%，其余各商圈租金环比也都有所下降，范围区间在2%至4%之间。

戴德梁行北区写字楼部主管廉峰哲表示，自二季度大多数企业实现复产复工后，写字楼业主们纷纷将租赁策略重心从维持租金水平转向提升出租率，为了尽快提高入驻率和最大限度地减少自身损失，业主们为租户提供了优惠的租金之外，还有更加灵活的交付状态及更大的免租力度。

从商场来看，空置率上升加速品牌更替。戴德梁行北区商业地产部主管孟祎表示，受两次疫情影响，下半年商业市场将会面临更大挑战。对于餐饮、休闲娱乐类业态来讲，目前的客流量及经营情况都受到部分影响。此类业态预计面临一段时间经营调整及品牌洗牌。

据统计，下半年仍将有24.8万平方米的新增优质零售空间进入市场。孟祎表示，这些项目能否顺利开业，也将很大程度上取决于疫情控制的情况及工程复工的效率。从长远来看，经历过两次疫情的北京商业市场，项目租金、业主经营水平、全渠道营销及创新能力、更加健康安全的购物环境、餐饮品牌的质量监控等，都将成为品牌方及业主考量的重要标准。

(责编：李都也(实习生)、李栋)