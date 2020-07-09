报告显示：下半年超八成消费者愿出游

今年下半年，国人的旅游意愿正在大幅提升。携程发布的“下半年旅游意愿调查报告”显示，下半年消费者愿意花费更多时间和费用在旅游度假上，最期待国内长途旅游。随着暑期的到来和中秋、国庆等假日的支撑，更多潜在旅游市场需求将在下半年有序释放。

携程旅游大数据实验室问卷调查显示，82.6%的被调查者下半年有意愿旅游。对于长途跨省旅游，有意愿的比例也超过八成。57.1%的被调查者表示，如果今年出境游恢复不了，会考虑增加国内游频次。从时间上看，7月、10月、8月选择的比例最高，分别有43.1%、42.6%、41.9%。可见暑期和国庆将成为下半年旅游的高峰期。从旅游预算看，高端旅游市场需求旺盛。相比去年，超过70%的被调查者将增加旅游开支或者保持稳定。

7月3日，北京市宣布4日零时起，全市低风险地区人员出京不再要求持有核酸检测阴性证明。消息发布后的1小时内，去哪儿网数据显示，7月3日17时至18时，进出北京机票预订量与16时至17时相比增长超2倍。火车出行方面，17时至18时出京火车票预订量与上一整点相比，涨幅超2倍。

驴妈妈旅游网董事长王小松认为，由于出境游大部分受阻，云贵川、青甘疆、山陕等中西部代表性省份，将迎来更多国内长线游客人，市场有望更大爆发。从产品体验看，生态型自然景区、户外型景区、密度低的度假酒店人气将继续提升；家庭、朋友组合出游占比将提升。出游中，像汉服热、节日特色活动、非遗体验、特色伴手礼消费等将成为文化游亮点。

随着暑期旅游和中秋、国庆等假日旅游市场的强力支撑，以及我国较高的居民储蓄率，更多潜在旅游市场需求将在下半年有序释放。中国旅游研究院相关负责人近期在接受采访时透露，对于恢复跨省旅游业务的业界诉求，各地文旅部门已经做好了政策储备，条件成熟时将颁布实施。“旅游业界对下半年非常期待，如果国内疫情快速消除、跨省旅游开放，上半年积压的旅游需求预计将在未来几个月释放，特别是将挽救举步维艰的旅行社市场。”携程旅游大数据实验室研究员彭亮表示。

(责编：李都也(实习生)、李栋)