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猪肉、蔬菜价格上涨 6月CPI涨幅或有所扩大

2020年07月09日08:16  来源：中国新闻网
 
原标题：猪肉、蔬菜价格上涨 6月CPI涨幅或有所扩大

　　原标题：猪肉、蔬菜价格上涨 6月CPI涨幅或有所扩大

　　国家统计局9日将公布6月全国居民消费价格指数(CPI)。市场普遍预计，6月CPI同比涨幅或有所扩大，但料将继续处于“2时代”。

CPI涨跌幅走势图。来自国家统计局

　　CPI涨跌幅走势图 来自国家统计局

　　6月CPI同比涨幅或有所扩大

　　猪肉、蔬菜、水果价格纷纷回落下，5月CPI同比上涨2.4%，涨幅较上月缩小0.9个百分点，时隔8个月重回“2时代”。

　　6月CPI同比涨幅会如何？据统计，21家研究机构对6月CPI同比涨幅的平均预测值为2.6%。其中，预测的最大值为2.9%，最小值为2.2%。若上述平均预测值兑现，6月CPI涨幅将较5月扩大，并继续处于“2时代”。

　　农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，6月份“农产品批发价格200指数”为112.92，环比下降2.03个点，同比上升3.11个点。其中，猪肉批发均价(白条肉批发均价)为42.12元/公斤，环比上涨4.1%，同比上升95.1%；蔬菜批发均价为3.17元/公斤，环比上涨3.4%，同比上涨8.7%。

　　值得注意的是，6月30日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为每公斤45.38元，相比上个月末的价格，一个月上涨近7元，涨幅达17.4%。

　　“6月以来食品价格整体降幅收窄，周频的食用农产品价格指数先降后升。猪肉价格有所反弹，6月猪肉平均批发价为41.5元/公斤，整体高于上个月。”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智表示。

　　“6月末成品油价格年内首次上调，对物价的影响更多在下个月。6月翘尾因素小幅上升0.1个百分点。”刘学智分析，综合以上因素，6月CPI主要受猪肉价格和食用农产品价格止跌回升的影响，预计同比涨幅可能在2.4-2.8%之间，取中值为2.6%。

　　“6月菜价上涨可能是对食品CPI边际上拉效应最强的因素。”中信建投指出，对高频数据的测算显示，6月鲜菜CPI环比增长2.3%左右，同比增长3.7%左右，较上月回升12个百分点以上。以2.6%的鲜菜权重测算，预计拉动当月CPI同比增长近0.1个百分点，拉动当月CPI同比增速较上月回升0.3个百分点。

　　CPI涨幅未来走势如何？

　　未来一段时间，CPI同比涨幅会继续扩大，还是会有所回落？

　　对此，北京大学经济学院教授曹和平告诉中新网记者，目前物价总体保持平稳，7月中旬到8月份预计可能会有小幅的上涨，CPI涨幅可能会扩大到3%左右。

　　猪肉价格是影响CPI涨幅的重要因素。据商务部监测，6月29日至7月5日，猪肉批发价格每公斤46.3元，比前一周上涨3.7%。猪肉价格持续走高下，是否会再次拉高CPI？

　　“今年下半年猪肉价格有望保持稳步回落的态势，可能随着季节性和节日性的需求变化而有所波动。”国家发改委新闻发言人孟玮表示，我国粮食和食用油供应充足，粮油的价格有望平稳运行，蔬菜、水果等价格可能会有正常季节性的波动，但是食品价格总体将保持基本平稳的态势。

　　孟玮指出，从全年来看，主要工农业行业复产达产形势良好，各类消费品供应充足，保持物价平稳运行具备坚实基础。随着翘尾影响逐步回落，预计今年后期CPI涨幅有望继续收窄，全年可能呈现前高后低态势，物价总水平将处于一个合理的区间。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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