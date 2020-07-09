安奈儿3年业绩2年降 中信证券保荐上市还6份研报唱多

近日，安奈儿(002875.SZ)披露了2020年第一季度业绩。2020年一季度，公司实现营业收入2.60亿元，同比减少-27.31%；归属于上市公司股东的净利润-92.94万元，同比减少101.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-121.03万元，同比减少102.75%；经营活动产生的现金流量净额1256.06万元，上年同期为-6685.51万元。

安奈儿是一家主营中高端童装业务的自有品牌服装企业，旗下拥有“Annil 安奈儿”童装品牌，从事童装产品价值链中的自主研发设计、供应链管理、品牌运营推广及直营与加盟销售等核心业务环节。安奈儿于2017年6月1日登陆深交所中小板，发行价格为每股17.07元，保荐机构为中信证券股份有限公司。

上市前，安奈儿营收逐年增长，净利波动。据招股说明书，2014年至2016年，公司实现营业收入分别为7.93亿元、8.40亿元、9.20亿元；实现归属于母公司所有者的净利润分别为7896.89万元、7090.86万元、7911.74万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为7814.04万元、6917.49万元、7425.05万元；经营活动产生的现金流量净额分别为1.01亿元、5710.50万元、6120.48 万元；公司主营业务毛利率分别为59.70%、60.99%和60.23%。

上市当年，安奈儿增收不增利。2017年，安奈儿实现营业收入10.31亿元，同比增长12.07%；实现归属于上市公司股东的净利润6886.98万元，同比减少12.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5411.29万元，同比减少27.12%；经营活动产生的现金流量净额5253.28万元，同比减少14.17%；主营业务毛利率56.53%，比上年同期减少3.7个分点。

上市第二年，安奈儿的业绩增长。2018年，安奈儿实现营业收入12.13亿元，同比增长17.56%；归属于上市公司股东的净利润8338.67万元，同比增长21.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6919.61万元，同比增长27.87%；经营活动产生的现金流量净额4460.80万元，同比减少15.09%；主营业务毛利率57.37%，比上年同期增加0.84个百分点。

上市第三年，安奈儿营收增加，净利下滑近5成。2019年，安奈儿实现营业收入13.27亿元，同比增加9.41%；归属于上市公司股东的净利润4211.73万元，同比减少49.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2496.78万元，同比减少63.92%；经营活动产生的现金流量净额-4617.27万元，同比减少203.51%；主营业务毛利率54.06%，比上年同期减少3.31个百分点。

此外，年报披露同日，安奈儿披露了关于2019年度计提资产减值准备的公告，经公司及下属子公司对2019年末可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，2019年度计提各项资产减值准备合计990.45万元，占2019年度经审计归属于上市公司股东的净利润的23.52%，其中：应收款项坏账准备（含应收账款、其他应收款）224.42万元，存货跌价准备766.03万元。

安奈儿上市时披露的公告书显示，公司上市发行股份数量不超过2500万股，募集资金总额为4.27亿元，扣除发行费用后募集资金净额为3.79亿元，分别用于“营销中心建设项目”、“设计研发中心建设项目”、“信息化建设项目”、“补充其他与主营业务相关的营运资金”。

安奈儿的发行费用合计4763.30万元，其中支付给中信证券股份有限公司承销及保荐费3413.21万元，支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计及验资费694.62万元，支付给北京市金杜律师事务所的律师费用240.57万元。

中信证券在对安奈儿的发行保荐书中称，本次募投项目将主要围绕公司新设计研发中心的建设而开展，并配套加强全国性营销网络的建设，以期借助于国内资本市场的融资平台，从研发设计、营销渠道与信息系统三个方面进行全面、协同的优化升级，将公司的软、硬件设施提升至一个新的台阶，为公司未来发展奠定坚实的基础。

4月21日，安奈儿发布的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》显示，2019年，公司使用募集资金4433.53万元，截至2019年12月31日，募集资金余额为1.14亿元。

据中国经济网记者查询，安奈儿上市后，中信证券曾6次发布研报，给予安奈儿“增持”评级。

2017年9月29日，中信证券发布题为《安奈儿(002875)投资价值分析报告：产品为基&渠道添彩 呵护童装龙头优质成长》的研报，研究员薛缘给予安奈儿“增持”评级。薛缘表示，根据假设预测公司2017/2018/2019年净利润分别为0.85/0.99/1.21亿元，对应EPS分别为0.85/0.99/1.21元。考虑到童装行业仍处高景气期，公司作为优质婴童标的具有一定稀缺性，并且依靠内生增长实现未来业绩目标的可能性较大，给予2018年35倍PE，目标价34.65元，首次覆盖给予“增持”评级。

2017年10月26日，中信证券发布题为《安奈儿(002875)三季报点评：Q3销售费用增加拖累业绩 期待渠道继续改善》的研报，研究员薛缘维持“增持”评级。研报称，公司望借力资本市场平台，立足童装品类向其他婴童产业逐渐扩展，长期来看有望成长为优质的婴童产业龙头。结合公司三、四季度经营情况，预判2017年公司望实现净利润7-8%增长（约8500万），以此判断2018-2020年公司净利润预计约为0.98/1.19/1.45亿元，同增15%/22%/21%，依靠内生增长实现未来业绩目标的可能性较大。维持公司2017/2018/2019EPS预测0.85/0.99/1.21元、“增持”评级。

2018年8月23日，中信证券发布题为《安奈儿(002875)中报点评：调整改革初现成效 行业红利护航期待未来增长》的研报，研究员薛缘继续维持“增持”评级。薛缘指出，我国童装行业仍处景气发展阶段，增速较高。公司作为龙头企业在上市后有望借助行业红利释放迎来快速成长期，判断未来将继续增加自营渠道布局、夯实电商运营基础和夯实供应链。维持2018/2019/2020年EPS预测0.64/0.76/0.91元，维持“增持”评级。

2018年10月24日，中信证券发布题为《安奈儿(002875)三季报点评暨电话交流纪要：小童&线上高增助力Q3增长提速 渠道&供应链优化注入长期动力》的研报，研究员薛缘第四次给予“增持”评级。研报称，我国童装行业仍处景气发展阶段。公司作为龙头企业在上市后有望借助行业红利释放迎来快速成长期，判断未来将逐步释放渠道调整、供应链改革和运营提效的效果，夯实电商运营基础。维持2018/2019/2020年EPS预测0.64/0.76/0.91元，维持“增持”评级。

2019年3月28日，中信证券发布题为《安奈儿(002875)2018年年报点评：小童＆线上助力增长 外延＆内生护航未来》的研报，研究员薛缘再次维持“增持”评级。薛缘称，我国童装行业仍处于高景气期，公司作为行业龙头在上市后有望借助行业红利释放迎来快速增长，判断未来将逐步释放渠道调整、供应链改革和运营提效的效果，夯实电商运营基础，上调公司2019/2020年EPS预测为0.77/0.93元（原预测为0.76/0.92元），新增2021年EPS预测为1.11元，维持“增持”评级。

2019年4月24日，中信证券发布题为《安奈儿(002875)2019年一季报点评：小童&线上保持高增 库存清理改善公司运营状况》的研报，研究员薛缘第六次维持安奈儿“增持”评级。该研报指出，我国童装行业仍处于景气发展阶段，公司作为行业龙头在上市后有望借助行业红利释放迎来快速增长，判断公司未来将逐步释放渠道调整、供应链改革和运营提效的效果，夯实电商运营基础，维持公司2019/2020/2021年EPS预测为0.77/0.93/1.11元，维持“增持”评级。

(责编：李都也(实习生)、李栋)