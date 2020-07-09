步步高家教机“涉黄”调查：给孩子买后成绩一路下滑

步步高家教机“涉黄”调查：有家长给孩子买了后，学习成绩一路下滑

近日，步步高教育电子有限公司(下称“步步高教育”)旗下产品——步步高家教机因“涉黄事件”再次引发关注。

用户张明(化名)告诉时间财经，去年他千挑万选，给8岁的女儿买了一台S5型号的步步高家教机。当时看中该款机器是因为，第一，知名度以及商城上的销量高；第二，网上评论学习资源多；第三，内容生态都经过审核，且应用商店只有学习有关的应用。

不过最近几天，张明却发现，步步高家教机里一个名为“小肚皮”的App软件中，竟含有成人内容。《北京青年报》也称，在“小肚皮”网站浏览时发现了不适合未成年人观看的内容，尺度堪比“黄色网站”。

对此，时间财经联系步步高教育客服，工作人员回应称，“小肚皮”App是第三方软件，据其目前了解的消息，小肚皮相关软件已经下架，并永久拉黑。不过，步步高教育新闻发言人并未对此作出更进一步的回复。

根据官网资料，步步高教育电子有限公司于1995年在广东东莞成立，公司致力于电教产品的研发、生产、销售和服务，先后推出复读机、电子词典、学习电脑、点读机、学习机、家教机等多个品类，让步步高教育电子问鼎中国电教行业领导品牌。

天眼查显示，步步高教育为东莞步步高教育科技有限公司全资子公司。根据媒体报道，“中国巴菲特”段永平是步步高电子的创始人，他的门徒包括OPPO的陈明永、vivo的沈炜，以及步步高教育的金志江等。

来源：天眼查

涉事App已下架

7月6日，时间财经登陆小肚皮App，用手机号注册新账号，并将性别选择为“女性”。在未进行任何操作时，小肚皮却显示“加”了四位好友，且有两位使用挑逗性语言，比如“可以处关系吗”“臭妹妹好”等。时间财经打开某位“好友”形象后，发现其介绍颇具性暗示意味。

来源：小肚皮app

官网资料显示，小肚皮是一款基于女生社交养成的App，打造了千余款精美服饰和剧情任务。

不过7月7日，时间财经再次打开小肚皮官网，发现关于网站方面的介绍已基本不存在。此外，该公司还声明称，“小肚皮App已经主动在各大平台下架，关闭了所有可能涉及传播的功能。目前所有用户的发帖、评论功能均已关闭。”

小肚皮App未来是否会在其他平台上线？就此，时间财经致电小肚皮App开发者北京九识佳科技有限公司，工作人员以“现在在开会”为由，未作出进一步回应。

此前，《北京青年报》质疑称，张明投诉时仍可通过“小肚皮计算器”进入“小肚皮”。据张明介绍，8岁的女儿是通过登录“小肚皮计算器”App这款软件后，进入“小肚皮”App的。在“小肚皮计算器”App的下方，有“小肚皮”App的推广，点击后可以直接登录“小肚皮”。

彼时，步步高教育回复媒体称，小肚皮计算器尚在步步高家教机应用商店内。值得注意的是，若是通过步步高家教机里面的第三方软件小肚皮计算器App可以登录小肚皮App，那么该事件中，步步高教育是否应承担平台责任？此外，小肚皮计算器当时如何通过步步高应用商店的审核？

北京市东元律师事务所合伙人戴睿律师告诉时间财经，该行为涉及侵犯《未成年人保护法》第三十四条：禁止任何组织、个人制作或者向未成年人出售、出租或者以其他方式传播淫秽、暴力、凶杀、恐怖、赌博等毒害未成年人的图书、报刊、音像制品、电子出版物以及网络信息等。第五十一条，未成年人的合法权益受到侵害，依法向人民法院提起诉讼的，人民法院应当依法及时审理，并适应未成年人生理、心理特点和健康成长的需要，保障未成年人的合法权益。

戴睿律师还表示，后果是否严重，需要看个人的情况而定，不能一概而论。在这个案子中，需看对小女孩造成什么样的影响。若是女孩通过步步高家教机内的软件“小肚皮计算器”下方的“小肚皮”App的推广，点击后直接登录“小肚皮”，步步高教育和小肚皮App的公司主体需共同承担民事和行政责任。

《检察日报》称，在现有技术条件下，在专门针对学生的家教机、应用商店中屏蔽少儿不宜内容并非难题。完全可以采取大数据技术筛查、剔除可能损害未成年人身心健康的内容。可见，在家教机中的应用商店内出现涉及“成人内容”的App，是有关机构不作为、不审核甚至是有意放纵。

7月7日，北京世纪金源商场某数码商店一位销售人员告诉时间财经，关于家教机一类，公司只售卖步步高品牌，市场认可度高，而且很多学习资料也是独家。之后，时间财经打开步步高应用商店，并未搜索到小肚皮相关软件。

来源：小肚皮官网

多次涉黄

半年以来，步步高家教机第三方软件多次被曝“涉黄”。今年1月，据江西都市频道“都市现场”报道，江西瑞金的一名家长投诉步步高家教机并索赔12万元，原因是钟女士给上初中的孩子购买的步步高家教机内出现了不雅内容而且还附带视频，严重影响了孩子学习。

该报道称，钟女士说涉黄的小说就在步步高家教机内置的一款名为“知米背单词”的App中，孩子在上面看的是一部网络小说，页面下方还放着一张尺度较大的成人图片，右下角还有一个开始游戏的按钮。

在向媒体爆料的视频中，钟女士表示，2018年4月给上初中的儿子买了步步高家教机之后，学习成绩一路直线下滑。

时间财经查阅聚投诉网站发现，今年4月有人投诉称，步步高家教机里面出现淫秽视频，步步高推脱是微信的责任。还打来电话说是微信推荐个人喜欢的视频，是因为孩子喜欢这些视频才会播放。该用户投诉到电商客服后，客服说会上报，但并无处理。

据界面新闻报道，时任步步高教育电子总经理金志江曾表示，步步高的目标只有一个，如何把企业做得更健康，更长久。只要我们坚持作对的事情，努力把事情做对，发现错误及时改正，我们自然会越来越好。

然而眼下，步步高家教机却再次曝出“涉黄事件”，这是否已背离公司初心？

(责编：李都也(实习生)、李栋)