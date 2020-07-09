有人贩卖你的贷款信息！公安部出手严厉打击 

记者从公安部获悉，按照全国公安机关“云剑-2020”行动打击贷款类电信网络诈骗犯罪集群战役部署，7月8日上午10时，在公安部统一指挥下，北京、河北、上海、江苏等15个省区市公安机关开展集中收网行动，依法严厉打击为贷款类电信网络诈骗犯罪提供服务的非法网络推广团伙。截至8日16时，共捣毁非法网络推广团伙57个，抓获违法犯罪嫌疑人460余名，收网行动取得阶段性成效。

今年以来，以交纳手续费、保证金为由实施贷款类电信网络诈骗犯罪的案件多发高发。公安机关在工作中发现，不法分子对受害人能够实施精准诈骗，关键在于一些非法网络推广团伙向其贩卖了大量有贷款意向的公民个人信息。在近期江苏苏州公安机关侦破的案件中，非法网络推广团伙获取了40万条贷款申请人的个人信息，并以每条30至50元不等的价格出售给电信网络诈骗分子，受害人达4700名，涉案金额1.1亿元。公安部对此类违法犯罪活动高度重视，立即部署对相关类案开展线索排查和串并侦查打击工作。经缜密工作，集群战役指挥部研判出50余个长期从事非法网络推广的团伙。在掌握大量犯罪事实和证据基础上，公安部组织指挥15个省区市公安机关开展集中收网行动，有力打击了不法分子嚣张气焰。

经初步查明，非法网络推广团伙通常将矛头指向有明确贷款意向的人员，根据他们在互联网、手机APP等的浏览、搜索记录，特别是关于“贷款”“下款快”等关键词搜索及相关贷款页面的停留时间，分析其贷款意向，从而精确推送大量虚假贷款广告。在此基础上，不法分子诱骗有贷款意向人员在虚假贷款广告页面填写姓名、身份证号、手机号等个人信息，进而将非法收集的个人信息贩卖给电信网络诈骗团伙，成为诈骗帮凶。从非法收集公民个人信息到完成贩卖的过程中，有的不法团伙负责伪造或租用正规营业执照、金融牌照、企业域名、对公账户等；有的负责租用服务器、开发虚假贷款广告页面或手机APP；有的负责投放虚假贷款广告；有的负责将公民个人信息层层转售给电信诈骗分子，各团伙之间相互分工协作，涉案人员多、团伙专业性强、影响危害大。

公安部有关负责人表示，打击为贷款类电信诈骗提供服务的非法网络推广团伙，是继今年5月集中打击违法短信平台以来，公安机关推进“云剑-2020”打击贷款类电信网络诈骗犯罪又一重要举措。全国公安机关将保持对此类犯罪活动的高压严打态势，会同有关部门强化监管整治，坚决铲除为电信诈骗提供各类非法服务的犯罪团伙，切实维护人民群众财产安全和合法权益，全力为复工复产保驾护航。公安机关正告为电信诈骗提供各类非法服务的人员，不要有任何侥幸心理，悬崖勒马主动投案。同时，提醒广大群众增强防范意识，不要轻信免抵押、无手续费、先交钱后放贷等虚假贷款宣传，防止被骗。

(责编：李都也(实习生)、李栋)