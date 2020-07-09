麻辣财经：出口退税6324亿元，助力保企业稳外贸

境外疫情的蔓延，导致国际需求出现萎缩，我国不少外贸企业面临订单下滑、经营压力加大的窘境。如何帮助外贸企业纾困，稳住外贸基本盘，保住就业的饭碗，牵动着社会各界的心。

最近，关于稳外贸有不少好消息。

6月28日，国务院总理李克强主持召开稳外贸工作座谈会指出，在积极扩大内需的同时，研究出台稳外贸稳外资的新措施。具体措施包括完善出口退税方式，加快退税进度，引导金融机构加强信贷、信保、担保等融资支持，纾解外贸企业流动性困难。

此前，国务院办公厅还印发了《关于支持出口产品转内销的实施意见》，在鼓励企业拓展国际市场同时，支持适销对路的出口产品开拓国内市场，着力帮扶外贸企业渡过难关，促进外贸基本稳定。

7月2日，商务部新闻发言人表示，在稳外贸方面，将加大支持力度保住中小微和劳动密集型外贸企业，主要是完善出口退税方式、加快退税进度，引导金融机构加强信贷、信保、担保等融资支持等。

总的来看，稳外贸、保企业主要是从两个方面发力：一是加大政策力度，支持外贸企业产品出口；二是畅通国内渠道，支持出口产品转内销。

完善出口退税方式，加快退税进度，是稳外贸的重要举措。今年3月，国家税务总局会同财政部联合发布《关于提高部分产品出口退税率的公告》，提高1464项产品出口退税率。其中，有1084项产品的出口退税率，提高到13%。

新政策实行的效果如何？麻辣财经从国家税务总局获悉，今年1至5月，全国累计为企业办理出口退免税6324亿元。

“出口退税率的提高，有利于降低企业经营成本，提升出口产品国际竞争力。” 中央财经大学教授樊勇认为，目前外贸市场低迷，这一政策有力提振了外贸企业信心，是助力企业渡难关的重要之举。

提高1464项产品出口退税率，缓解外贸企业资金压力

“出口退税率的提高，对出口企业来说是一大利好。我们生产的生物制剂等多项产品受益，目前已收到退税款241.84万元。”云南瑞丽市华远进出口有限公司财务负责人说，今年货物出口、国外订单等方面受疫情影响较大， 2月至4月销售收入较去年同期下降了52%，面临较大资金压力，出口退税力度加大，大大缓解了企业的资金压力。

山东安丘市鲁安药业有限责任公司，同样是出口退税政策的受益者。今年3月，国家将扑热息痛的退税率由10%提升到13%。公司作为原料药生产企业，其主要产品扑热息痛国外销售份额，占公司产品销量的40%以上。“预计公司全年扑热息痛出口销量将超过9000吨，按照新退税率测算，公司可多享受出口退税近千万元。”鲁安药业董事长王军说，税务部门办理退税很及时，退税款很快就打到了企业账户里，使公司在疫情期间稳住了生产。

“我们决定再投资1300万元新建一条年产扑热息痛片剂30亿片的生产线，预计新增销售收入1.5亿元，今年可实现出口退税4200万元。退税红利为企业应用新技术、开拓国际市场提供助力，我们有信心、更有能力走好创新发展之路。”王军说。

4月1日，380辆来自杭州的长安福特牌整车装箱完毕，从上海海通码头漂洋过海发往约旦、沙特等10多个国家。这是复工以来，杭州本地车企首个成功出口的订单。

保订单就是保企业。长安福特汽车有限公司杭州分公司财务负责人王慧贤介绍，一直以来出口整车都是通过总公司，但在目前的形势下，谁发货速度快谁就能保住订单，所以分公司决定直接从杭州本地独立出口。首批整车“出海”后，仅两天时间出口退税就到帐了。

今年3月至5月，浙江省出口规模已连续3个月保持同比、环比正增长。其中5月进出口总值为2720.4亿元，同比增长1.1%。在这一亮丽“成绩单”背后，出口退税功不可没。

全年减税降费2.5万亿元，放水养鱼为企业纾困

为加快退税速度，全国税务部门积极推行无纸化退税申报，将出口退税的平均办理时间再提速20%。截至5月底，全国无纸化退税申报企业户数，已占全部申报企业户数的93%，退税额占全部退税额的96%。

无纸化退税申报有多快？

在河北保定市，长城汽车股份有限公司的一笔4000多万元退税款，只用1天时间就顺利到账。原来，保定市税务局在电子数据自动生成的基础上，推行“生产企业出口退税服务前置”，提前核查企业出口和购货真实性，变“事后”核查为“事前”服务，有效提高退税办理效率，辖区内2140户出口企业全部实现出口退税备案、申报网上提交。

“特殊时期，退税速度不降反升，为我们盘活资金、降低损失提供了有力支持。”长城汽车股份有限公司财务人员陈甜甜说。

保定市税务局局长韩江明说，越是在企业最吃劲的关键时期，越要发挥好出口退税稳外贸的职能作用，为恢复生产、稳定就业提供有力支持。

据了解，在推行出口退税无纸化申报的基础上，税务部门还大力实施出口退税全程“非接触式”办理，自2月10日推行以来已有近29万户企业通过“非接触式”方式申报办理退税4324亿元，切实降低办税成本。

加大出口退税力度，是对外贸企业释放政策红利。实际上，为应对疫情冲击，今年更大规模的减税降费，令更多企业从中受益。今年的政府工作报告明确，强化阶段性政策，与制度性安排相结合，放水养鱼，助力市场主体纾困发展，预计全年为企业新增减负超过2.5万亿元。要坚决把减税降费政策落到企业，留得青山，赢得未来。

重庆再升科技股份有限公司，是一家专门生产口罩、医疗器械的上市公司，已经享受到了生产疫情防控物资企业相关减免政策。上半年，公司购置防疫设备近1300万元，已一次性计入成本费用在所得税税前扣除。“减税降费政策针对性强，能有效缓解企业的现金流压力，帮助企业恢复活力。”公司财务负责人说。

“全年免税10多万元，一季度交的税还给我们退回来了！”武汉良辰美景餐饮管理有限公司会计吴娜算了笔账，增值税免税政策延长至年底，她们这家小餐饮企业减下来的税，相当于省下了2个员工的工资。

仅这一项政策，就为武汉66万小微企业和个体工商户免了税，政策受惠面达95%以上。再加上社会保险费免征和减半征收等政策，今年一季度，武汉市纳税人累计获得各项减税降费60.64亿元。

而从全国来看，税务总局公布的数据显示，今年1至4月，全国累计新增减税降费9066亿元。近万亿元的减税降费，成效已经初步显现。“一系列减税降费政策优惠力度大、受益范围广，对降低生产经营成本、缓解企业困难发挥了很大作用，有助于对冲疫情的不利影响，为市场主体发展添活力、增动力。” 国家税务总局税收科学研究所研究员李平认为。

国家税务总局相关负责人表示，税务部门将继续落实落细各项出口退税政策和惠企暖企措施，为外贸企业提供更加优质高效的纳税服务，帮助外贸企业突出重围、行稳致远，助推外贸经济稳定高质量发展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)