人民网“六保”地方策系列报道之六：直接补 再减负 基层松绑干事不慌

“建立特殊转移支付机制，资金直达市县基层、直接惠企利民”，“把广大基层干部干事创业的手脚从形式主义的束缚中解脱出来”。

保基层运转作为“六保”之一被写进今年的政府工作报告。

基层稳则社会稳，基础牢则事业兴，保基层运转事关经济社会发展大局。在抗击新冠肺炎疫情中，各地社区工作者、基层干部、下沉干部不辞辛苦、日夜值守，为保护人民生命安全牺牲奉献。为保障基层运转不出问题，全国各地充分发挥财政作用支持基层，并建立关怀机制，在为基层“松绑减负”、增强岗位吸引力方面进行积极探索。

优化财政支出结构 把钱用在“刀刃上”

深化改革，刀刃向内，严控“三公”经费，统筹转移支付成为各地保基层运转的第一招。

“我们社区有15名工作人员，都是合同制员工。我们的工资都是按时足额发放，每天100元的补贴也发了下来。”宁夏回族自治区银川市西夏区兴洲苑社区书记郭杰介绍说。

为保障基层工作人员工资按时足额发放，宁夏从严从紧控制行政运行成本，2020年自治区本级预算共压减一般性支出5.4亿元，同比下降14.6%。截至4月27日，宁夏已向各市县下达补助资金574.6亿元，达到去年全年规模的73.3%。

“我们压缩了机关单位的一般性支出，全力保障基层的各项支出，把每一分钱用在‘刀刃上’。”银川市西夏区金融发展服务中心主任张腾介绍说，“除了街道、社区的工作人员外，教师、医生等人员的工资我们也是足额按时发放。”

新修建的文汇路街道市民服务中心。西宁市城西区文汇路街道办事处供图

青海省西宁市城西区也在规范宣传费、会议费、培训费、大型活动费等支出，严格控制“三公”经费，压减一般性支出上“攥紧拳头”。

再过三个月，城西区文汇路街道市民服务中心将迎来“乔迁之喜”，如何过好紧日子又保证各项民生支出“不打折扣”？文汇路街道书记张文娟底气十足，“办公地点换了，但桌椅板凳等办公设施一律继续使用，不增加多余开支，用省下来的钱给社区添置一些服务性的基础设施。”

“往年，开会前我们必须准备纸笔，别小看这点物件，它的成本积累起来并不低。现在我们减少了会议频次，缩减了会议时间，不用再安排会议预算，也让我们有更多的时间提升业务能力。”西宁市城西区财政局预算科科长孙爱荣说。

资金直达市县基层 “让水直流到地头”

以旅游为主导的湖南张家界市，第三产业占全市GDP 的72.7%。今年突发的疫情给当地旅游市场造成不小影响，如，武陵源核心景区门票收入较上年下降达83.29%。

“经逐项支出测试，2020年武陵区可用财力在覆盖‘三保’需求、保障化债计划和防疫等刚性支出之后结余不多，财力状况紧张。”张家界市武陵区财政局党组书记、局长鲍明勇说。

不止张家界，今年1-5月，湖南绝大多数市县收入下滑，一些以旅游、出口型经济为主的县市区地方收入下降幅度超过50%。同时为应对疫情，全省新增支出近50亿元，各级政府财政收支矛盾十分突出。

今年的政府工作报告中明确，“今年赤字率拟按3.6%以上安排，财政赤字规模比去年增加1万亿元，同时发行1万亿元抗疫特别国债。这是特殊时期的特殊举措。上述2万亿元全部转给地方，建立特殊转移支付机制，资金直达市县基层、直接惠企利民”。

“这2万亿元通过特别转移支付机制直达市县基层，对我们来说无疑是雪中送炭。”吴爱平说。

“让水流到地头”，资金直达市县基层的举措目前已经在湖南显现出效果。今年中央提前下达的911亿元专项债券，湖南省基本上都转贷给市县，推动重点项目和重大民生工程建设。据统计，湖南省1-4月社会固定资产投资增长1.5%，规模工业增加值增长0.2%。

讲求工作实效 切实为基层“松绑减负”

当前，疫情防控已进入常态化，保基层运转除了给予财政支持外，还要为基层工作者营造宽松和谐的工作环境，为他们“松绑减负”，杜绝“上面动动嘴，下面跑断腿”，让基层单位和基层工作人员从繁琐的、无谓的事务压力中解脱出来，把心思和精力用到抓落实求实效上来。

社区作为疫情防控的第一线，在抗击疫情中承担了大量基础性工作，从值守路口、出入登记、测量体温，到入户排查、宣传防控、消毒杀菌，工作任务重，压力大。

沈阳皇姑区“万人进万企活动”打造完整服务链条。皇姑区委宣传部供图

辽宁省沈阳市提出，不再要求社区报送可通过信息化平台获取的数据，各机关事业单位干部下社区开展走访慰问直接到城乡社区，直接到现场，不给社区工作者添负担。

同时，为了激励坚守在战疫一线的广大城乡社区工作者，沈阳市皇姑区民政局所属“社工之家”面向全区社区工作者开展“在新形势下的疫情防控和文明城创建中如何做好心理调适”的“线上”减压疏导培训，使社区工作者有能力从容面对疫情防控和文明城创建的双重重任。

宁夏回族自治区固原市彭阳县下发通知，明确要求坚决杜绝多头重复向基层派任务、随意要表格、出台大而化之的“空中政策”、只压任务不给路径、执行政策“一刀切”等机械做法，要求统筹精简基层向上级填表报数报材料工作，能整合的整合，能共享的共享，凡要求基层填表报送材料前，需先盘点梳理已掌握的情况，加强研究和沟通，尽量做到一次性告知、一次性上报，并给基层留出3天以上准备时间。

探索体制机制创新 让基层工作“有奔头”

疫情期间，正在社区一线值守的天津市河西区天塔街宾水北里社区党委书记推开街道党建办公室的门。

“黄主任，您找我什么事啊？”

街道党建办主任黄兆敏开门见山地说，“翟书记，市、区印发了选聘优秀社区党组织书记为街道事业编制人员的方案。您是2019年五星社区的党组织书记，符合选聘条件，我来正式通知您。”

翟素梅一怔，在详细了解选聘政策后，十分感谢上级组织的关心关爱。回到社区后，翟素梅激动地向社区同事传达了这个消息，“好事、好事、好事，这是对咱们社区工作人员的重视呀。”

6月12日下午，翟素梅与街道签约成为事业编工作人员，她也是河西区第一名选聘成为事业编制的社区工作者。

翟素梅（左）与街道签约成为事业编工作人员。 陶建摄

“社区工作的确辛苦琐碎。”2014年，刚参加社区工作的翟素梅每天面对居民家长里短的琐事，很不适应。在街道领导的鼓励下，她逐步成长为一名合格的社区干部。

“这几年社区面貌越来越好，社工的待遇也提高了。我们社区去年还被评为‘五星社区’，我觉得特别有成就感。”现在翟素梅发自心底地爱上了自己的工作。

“将优秀的社区党组织书记选聘为街道事业编制人员，是全市推进社区工作者队伍专业化、职业化发展的创新举措。既拓宽了社区党组织书记的职业发展空间，提升了社区工作者干事创业、担当作为的主动性积极性，又增强了社区工作者的职业荣誉感、责任感。”天津市河西区委常委、组织部部长穆生军说，“下一步，河西区将以此次选聘工作为契机，着力强化社区带头人和队伍建设，充分发挥社区党组织的‘轴心’作用，不断增强居民群众的获得感、幸福感、安全感。”（杨佳、刘阳、徐冬儿、唐嘉艺、孙阳、陶建、王斯文、阎梦婕、蒋莹、何萌、孙一凡）

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(责编：李栋、毕磊)