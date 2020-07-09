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国家统计局：2020上半年全国居民消费价格同比上涨3.8%

2020年07月09日09:30  来源：人民网-财经频道
 

       人民网北京7月9日电（杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年上半年，全国居民消费价格比去年同期上涨3.8%。

       国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，6月份，复工复产、复市复业继续推进，各地区各部门认真贯彻落实中央关于保供稳价的系列政策措施，市场运行总体平稳。

       6月份，全国居民消费价格同比上涨2.5%。其中，城市上涨2.2%，农村上涨3.2%；食品价格上涨11.1%，非食品价格上涨0.3%；消费品价格上涨3.5%，服务价格上涨0.7%。

　　6月份，全国居民消费价格环比下降0.1%。其中，城市下降0.1%，农村持平；食品价格上涨0.2%，非食品价格下降0.1%；消费品价格持平，服务价格下降0.1%。       

　　各类商品及服务价格同比变动情况

　　6月份，食品烟酒类价格同比上涨8.8%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约2.64个百分点。食品中，畜肉类价格上涨57.4%，影响CPI上涨约2.61个百分点，其中猪肉价格上涨81.6%，影响CPI上涨约2.05个百分点；水产品价格上涨4.8%，影响CPI上涨约0.09个百分点；鲜菜价格上涨4.2%，影响CPI上涨约0.10个百分点；粮食价格上涨1.6%，影响CPI上涨约0.03个百分点；鲜果价格下降29.0%，影响CPI下降约0.67个百分点；蛋类价格下降13.6%，影响CPI下降约0.08个百分点。

　　其他七大类价格三涨一平三降。其中，其他用品和服务价格上涨5.1%，教育文化和娱乐、医疗保健价格均上涨1.9%；生活用品及服务价格持平；交通和通信、居住、衣着价格分别下降4.6%、0.6%和0.4%。

　　各类商品及服务价格环比变动情况

　　6月份，食品烟酒类价格环比上涨0.1%，影响CPI上涨约0.04个百分点。食品中，鲜菜价格上涨2.8%，影响CPI上涨约0.07个百分点；畜肉类价格上涨2.2%，影响CPI上涨约0.15个百分点，其中猪肉价格上涨3.6%，影响CPI上涨约0.15个百分点；鲜果价格下降7.6%，影响CPI下降约0.13个百分点；蛋类价格下降3.7%，影响CPI下降约0.02个百分点。

　　其他七大类价格环比一涨一平五降。其中，其他用品和服务价格上涨0.4%；医疗保健价格持平； 交通和通信、教育文化和娱乐价格均下降0.3%，衣着、居住价格均下降0.2%，生活用品及服务价格下降0.1%。

(责编：杨曦、孙阳)
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