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国家统计局：2020上半年工业生产者出厂价格同比下降1.9%

2020年07月09日09:32  来源：人民网-财经频道
 

      人民网北京7月9日电（杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年上半年，工业生产者出厂价格比去年同期下降1.9%，工业生产者购进价格下降2.6%。6月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.0%，环比上涨0.4%；工业生产者购进价格同比下降4.4%，环比上涨0.4%。

       国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，6月份，国际大宗商品价格回暖，国内制造业稳步恢复，市场需求继续改善。

　　工业生产者价格同比变动情况

　　工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降4.2%，降幅比上月收窄0.9个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约3.11个百分点。其中，采掘工业价格下降10.5%，原材料工业价格下降8.5%，加工工业价格下降2.0%。生活资料价格同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.16个百分点。其中，食品价格上涨3.2%，衣着价格下降0.8%，一般日用品价格下降0.3%，耐用消费品价格下降1.8%。

　　工业生产者购进价格中，燃料动力类价格同比下降14.2%，化工原料类价格下降9.4%，有色金属材料及电线类价格下降3.3%，黑色金属材料类价格下降2.2%；农副产品类价格上涨5.8%。

　    工业生产者价格环比变动情况

　　工业生产者出厂价格中，生产资料价格由降转涨，比上月上涨0.5%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.40个百分点。其中，采掘工业价格上涨4.9%，原材料工业价格上涨0.7%，加工工业价格上涨0.2%。生活资料价格环比由上月下降0.3%转为上涨0.1%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.03个百分点。其中，食品价格上涨0.3%，衣着和耐用消费品价格均下降0.1%，一般日用品价格持平。

　　工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格上涨1.8%，燃料动力类和黑色金属类价格均上涨1.2%，农副产品类价格上涨0.4%；化工原料类价格下降0.1%。

(责编：杨曦、孙阳)
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