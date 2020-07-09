国家发展改革委下达专项资金支持10个城市重点园区建设

人民网北京7月9日电（许维娜）据国家发展改革委消息，近日，国家发展改革委下达产业转型升级示范区和重点园区建设专项2020年第三批中央预算内投资，支持北京市石景山区、黑龙江省齐齐哈尔市、江苏省常州市、江西省萍乡市、山东省淄博市、河南省平顶山市、湖北省襄阳市、湖南省株洲市、广东省韶关市、四川省宜宾市等10个受激励城市重点园区建设，以及国务院批复的中韩（长春）国际合作示范区和中德（沈阳）高端装备制造产业园建设。
据介绍，本批中央预算内投资聚焦园区创新平台和创新能力建设，共计支持16个重大项目，预计带动36亿元左右总投资。包括北京新首钢高端产业综合服务区国际人才社区、辽宁沈阳中德应用技术学院、江西萍乡数字经济产业园创新中心、四川宜宾锂电产业技术研究院、株洲中小航空发动机关键零部件创新研发平台、韶关液压件装备工业园等重大项目。2020年，国家发展改革委共分三批下达16亿元资金，支持全国20个产业转型升级示范区和相关重点园区建设。同时，指导徐州、黄石、自贡等示范区落实与国家开发银行签署的开发性金融支持示范区建设合作协议，今年上半年发放专项贷款154亿元。
国家发展改革委表示，下一步将联合科技部、工业和信息化部、自然资源部、国家开发银行，进一步加大对产业转型升级示范区和受表扬激励城市支持力度，结合“十四五”规划进一步落实投资、创新、产业、土地、金融等方面支持政策，继续安排资金支持园区建设，为促进产业基础高级化、产业链现代化，为推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局做出应有贡献。
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