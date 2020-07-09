百度李彦宏："新基建"将带动全面人工智能化潮流

进入2020年以来，国家对新基建政策支持力度不断加大，人工智能如何更好的赋能经济高质量发展，成为了新的时代命题。近日，在第三届世界人工智能大会上，百度创始人、董事长兼CEO李彦宏表示，今天中中国正在积极推进的“新基建”计划，可以看成是人类在进入智能经济和智能社会前最大的基础设施扩张工程，它有很大的希望会在中国率先掀起全面人工智能化的潮流。

李彦宏指出，新基建是以人工智能为核心的基础设施建设，将在交通、能源等领域大大提升效率，推动经济增长。而随着人工智能技术平台的开源和开放，越来越多的应用可以很方便地开发出来，惠及经济社会的方方面面；未来最主要的操作系统软件将不再是基于PC的或者基于手机的，而是基于人工智能深度学习框架的。深度学习框架会对上承接各类智能应用，对下主宰各类AI芯片的结构。

李彦宏认为，AI的发展分为技术智能化阶段、经济智能化阶段以及社会智能化阶段三个阶段。其中第二阶段又分为上下两个阶段，在前半段，人工智能的发展主要围绕通用能力的开发和作为一种资源的AI能力的平台化。在后半段，人工智能开始全面的产业化，行业应用与商业化全面普及。

对于目前AI发展所处的阶段，李彦宏表示，目前我们正处于从经济智能化的前半段向后半段过渡的时期，人工智能已经证明或者初步证明了其对所在行业的颠覆和重构潜能。“AI是堪比工业革命的大浪潮，它一定会彻底改变每一个行业。”（毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)