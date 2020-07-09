私下交易遭受损失谁担责？一宗快手用户纠纷案的启示

7月8日，一宗移动互联网上进行私下交易遭受损失的民事纠纷案在北京互联网法院开庭。

这是一起偶发的个人二手交易引起的官司，但由于涉及当下最热的直播格外引人关注。

2019年5月，原告青岛的王先生在主播许某的快手直播间得到其将转让一款闲置苹果二手手机的信息，随后私下通过微信沟通具体细节并转账交易，收货后却发现这款手机是仿冒和山寨产品。

由于退货退款无法达成一致意见，王先生遂将主播许某，以及关联平台快手公司起诉到北京互联网法院，请求法院判令被告赔偿共计18000多元，其中包括手机款三倍赔偿以及寻找被告的交通费、误工费等。原告称，由于平台方未能对相关行为人采取必要措施，应该依法对自己的损失承担连带责任。

当下，短视频和直播进入越来越多普通人的生活。休闲、娱乐之外，购物成为新需求。为此，短视频直播平台，开通了跳转淘宝、天猫、京东的正规交易渠道和官方小店，禁止私下交易并进行打击。

不过，很多移动互联网平台上，仍有少数用户因为加主播微信私下交易而产生纠纷。对于类似案件，法律如何界定用户、主播和平台的责任，在移动互联网高速发展的今天是一个值得关注的话题。

私下交易惹的“祸”

原告王先生当庭陈述了过程：2019年5月28日0时50分许，他在一个快手直播间中看到主播说自己有一部闲置iphoneXs Max，是粉丝送的，由于手机已使用数月，四五千就可以转手。

原告加主播微信后，咨询价格、如何交易和手机等细节信息。双方协商价格为4000元，快递发货，货到微信转账。但是，王先生收到快递后认为此手机为iPhone手机的仿冒山寨机，要求对方退款退货。

由于无法达成一致意见，王先生向快手平台反映情况，快手多次联系卖家未果，于是对主播账号进行了梯度封禁15天的处罚，最终对账号进行了永久封禁。

被告许某法庭辩论中表示，自己不是经营者，只是个人转让闲置物品。自己愿意退给原告5000元，并接受调解，但不认可三倍赔偿。许某认为，自己并不是一个卖货主播，直播间偶然提到自己有一台粉丝赠送的闲置手机可以低价出售，个人不具备专业辨别能力，不属于经营者，也没有通过快手小店销售，不适用《消费者权益保护法》第五十五条的三倍赔偿，因此要求驳回原告诉讼请求。

对于本案，快手公司诉讼代理人表达了四个观点：一原告和被告许某系通过微信沟通方式进行的私下交易行为，关于手机的细节、价格以及最终交易均是通过微信完成，原被告之间的交易并未在快手平台进行，快手公司对站外行为无法监管。

二、虽然原被告之间的交易未发生在快手平台，但基于服务用户的考虑，6月10日下午收到原告投诉后，根据原告提供的聊天记录等资料，6月11日便第一时间被告许某账号作出梯度封禁15天处理，最终将被告许某的快手账号永久封禁。这个过程中，快手公司已经提供了必要的协助，协助双方沟通解决问题。

三、快手公司一直以来都禁止并严厉打击私下交易行为。快手直播规范中明令禁止主播在直播中引导用户通过加微信或其他站外行为进行交易；快手直播间亦有禁止私下交易及私下交易的相关风险提示，快手自2019年初开始一直通过各种形式打击私下交易等违规行为。

对于此案，一个核心点是，主播于某在快手平台直播过程中是以聊天为主，并不带货，除了这款二手闲置手机外，并没有其他交易行为，这种非持续、偶发的个人闲置物品转让，与当下火热的直播带货特征并不一致。

专业人士介绍，直播带货的定义是指通过一些互联网平台，使用直播技术进行商品线上展示、咨询答疑、导购销售的新型服务方式，具体形式可由店铺自己开设直播间，或由职业主播集合进行推介，并在通过平台店铺或者跳转第三方平台店铺完成交易，而微信私下交易缺乏保障，被各大平台禁止且打击。

另一个值得关注的细节是，此案迟迟无法了结的原因是，原告追求三倍赔偿及更多补偿，被告仅愿意赔偿原价；快手平台先是梯度封禁被告账号，而后永久封禁，并协调双方和解，但原告认为快手公司应该做更多。

在这款二手闲置物品的私下交易纠纷中，被告许某和快手公司是否需要承担更多责任和赔偿？

三大争议焦点

法庭辩论显示，本案有三个争议焦点：一被告许某是否应该被认定为经营者，交易行为属于闲置物品的私下交易，还是经营者行为，这直接决定是否适用于三倍赔偿；

二是被告是否构成欺诈。被告许某辨称，自己不具备欺诈的故意，不具备鉴定手机真假的技能，手机是粉丝赠送可正常使用。反而是原告王先生有一家手机店，是专业人士。

三是快手公司是否应承担相应的法律责任。本案中，原告王先生表示，纠纷发生后，曾向快手公司索要主播地址、联系方式等私人信息，但遭到拒绝，没有有效协助挽回损失；快手公司封禁账号等措施，旨在让双方和解，属于放任行为。

对此，快手公司表示无法向原告提供主播隐私信息是依据《互联网直播服务管理规定》第12条：“互联网直播服务提供者应当保护互联网直播服务使用者身份信息和隐私，不得泄露、篡改、毁损，不得出售或者非法向他人提供。” 进入法律程序后，快手已向法院提供了许某所有信息。

短视频和直播已经深入到普通人生活的方方面面。本案再次提醒用户和主播，不管是出售商品还是购买产品，都不要进行私下交易，而是通过官方推荐的正规渠道进行交易，以免引发纠纷和财产损失。

对于本案，快手公司也表示，未来积极将协助用户挽回损失，不断改进客户服务，提供更优质的体验。

据了解，被告于某同意调解，但原告不接受调解，并坚持诉讼请求。本案并未当庭宣判，判决结果将进行电子送达。（郑梓）

(责编：许维娜、夏晓伦)