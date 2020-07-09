生活服务业催生就业新机遇 新职业或成“就业新选择”

近日，由人力资源社会保障部就业促进司、职业能力建设司指导，美团玩美季携手中国网、快手共同举办的以“疫情下的就业新选择”为主题的《2020 就业直通车》首场直播活动开启，为广大毕业生求职者带来专业的就业指导和建议。

生活服务业催生就业新机遇

在直播中，人力资源社会保障部就业促进司青年就业处、高校毕业生就业处处长丛向群指出，针对当前严峻的就业形势，国家已经出台了一系列的政策措施，支持高校毕业生创业就业，主要包括：扩大企业就业的规模、扩大基层就业的规模、扩大自主创业的规模、扩大升学入伍的规模、扩大见习和培训的规模、强化就业服务。

“新技术新业态新模式发展培育了新岗位，新业态也孕育了大量新兴职业，比如密室设计师、汉服造型师、无人机驾驶员等新的就业岗位，毕业生可以拓宽思路，多发现新业态里的从业机会。”美团研究院研究员尤越在直播连线中表示。

尤越分享了美团研究院《2019年生活服务业新职业人群报告》。报告显示，80后和90后是新职业的主力军，整体占比超过了90%，其中1990年之后出生的新职业从业者占据了半壁江山，1995年以后出生的新职业从业者占比超过了22%。在薪资水平上，新职业从业者中的24.6%收入过万，其中5.6%的新职业从业者人均收入达到了2.5万元以上。此外，新职业从业者培训需求非常强，71%的新职业从业者参加过职业培训。

目前，新职业尚处于孕育期和成长期，没有现成的成长路径可以依循。针对这一现状，近日美团大学发布了“新职人成长计划”，未来将从建设新职人岗位人才标准体系、开发体系化新职人培训课程、开发新职人数字化人才成长地图、尝试落地新职人职业教育及岗位能力认证、发布前沿的新职人行业研究报告等五个方面探索新职业人才的培养工作。

新职业岗位需求旺盛 玩美季商家为毕业生拓宽就业新思路

生活服务业当中蓬勃崛起的新机遇，为毕业生求职拓宽了新思路。直播中两位美团玩美季的合作商户也通过他们的分享证实了这一点。

上海翰动浩翔航空科技有限公司总经理陈光文介绍了无人机行业的发展现状以及就业前景。他表示，无人机正在呈现较快的发展趋势，在疫情之下，无人机“无人”“非接触”的优势体现尤为明显。从2014年到2015年无人机民航局颁发执照开始，从当时一年才有1898名无人机的驾驶员正式拿到执照，到现在已经总数有67218人了，岗位需求呈现指数级增长。

陈光文介绍，无人机的运用领域可以说五花八门，常见的有物流运输、测绘、公安、消防、城管，包括航拍、航摄。比如农业领域无人机喷洒农药体量非常大，在全国已经有2.69亿亩次田地是用无人机进行农药喷洒工作。无人机具有运行成本较低、机动性能较小且使用操作方便等优势，未来必将催生很多无人机驾驶员的就业需求。

除了像无人机领域这种新技术催生的新业态、新职业外，在传统行业，随着数字化、在线化率的提升，也有越来越多的新岗位需求涌现。

Wake Me容颜品牌管理运营总监郭嘉骊以美业为例，对于数字运营规划师进行了介绍。她表示，随着互联网的崛起和消费升级，美业的消费者更年轻化。消费者会通过互联网，提前了解服务的内容、价格。在如此透明化的模式下，除了产品和服务，良好的运营也必不可少。数字化运营规划师的工作主要是通过数据分析去辅助好各个部门，将各大流量平台的数据进行分析，从而做出合理的战略规划调整。

郭嘉骊还表示，数据运营规划师这个行业目前需求旺盛，尤其疫情之后，很多传统行业转战线上，运营的岗位需求也随之出现，这一块的人才目前是比较稀缺的，非常适合毕业生作为就业新选择。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)