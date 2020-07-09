京东方多屏显示终端IEC国际标准获批发布

近日，由BOE（京东方）牵头制定的LCD多屏显示终端国际标准通过国际电工委员会第100技术委员会（IEC TC100）批准发布，成为全球多屏显示领域的权威国际标准。

据悉，BOE（京东方）LCD多屏显示终端国际标准包括概念模型和测试方法两个部分，概念模型为拼接显示产品的基本结构、组成部分、应用场景及应用模式提供了顶层设计的统一标准，极大提升了拼接显示产品形态及核心功能的规范性；测试方法对必要的测试条件、物理及光学拼缝测试、显示终端拼接误差测试、光学显示性能测试等方面进行了权威界定。

截至2019年，BOE（京东方）主持推进并参与了221项IEC、ITU国际标准、中国国家标准、中国电子行业标准等国内外技术标准的制修订项目，涵盖物联网、柔性显示、透明显示、健康显示、数字艺术、移动健康等领域。目前，BOE（京东方）拼接显示产品已广泛应用于城市交通、金融服务、安防监控以及广播电视等诸多领域。（牛广文）

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