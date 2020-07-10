市场运行总体平稳（经济聚焦）

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7月9日，一名小朋友在河北省邯郸市一家超市购买饮料。

李 昊摄（新华社发）

国家统计局9日发布的全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据显示，6月份，复工复产、复市复业继续推进，各地区各部门认真贯彻落实中央关于保供稳价的系列政策措施，市场运行总体平稳。

从环比看，CPI下降0.1%。其中，食品价格上涨0.2%，影响CPI上涨约0.04个百分点。

“果蔬日常少不了。感觉近一个月蔬菜尤其是叶菜涨价比较明显，比如常吃的鸡毛菜每斤比5月份价格高了1元左右，水果价格还比较划算，西瓜、葡萄等多个品种也都集中上市。另外，感觉猪肉、牛肉等肉价近一个月又有所上涨。”上海市民朱慧告诉记者。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析，受生猪出栏减缓、防疫调配要求从严及进口量减少等因素影响，猪肉供应偏紧，同时餐饮和团体消费需求有所回升，猪肉价格由上月环比下降8.1%转为上涨3.6%；我国多地发生洪涝灾害，北京新发地市场出现聚集性疫情，导致部分地区蔬菜短期供应紧张，鲜菜价格由上月环比下降12.5%转为上涨2.8%；时令水果大量上市，鲜果价格环比下降7.6%，降幅比上月扩大6.8个百分点；鸡蛋供应充足，价格环比下降4.1%。

从同比看，CPI上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中，食品价格上涨11.1%，涨幅扩大0.5个百分点，影响CPI上涨约2.24个百分点。

非食品价格相对平稳。6月份，非食品价格同比上涨0.3%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，教育文化和娱乐、医疗保健价格同比均上涨1.9%，交通和通信价格下降4.6%。

中国民生银行首席研究员温彬说，从结构上看，导致6月CPI同比涨幅略有提高的主要因素仍然是食品价格的上涨。但总体上看，随着经济社会秩序恢复，各地保供稳价措施落地实施，食品供求基本平衡，物价水平虽有波动但将整体保持平稳。

值得关注的是，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.9%，涨幅比上月回落0.2个百分点。交通银行金融研究中心高级研究员刘学智说，非食品价格和核心CPI走低显示需求偏弱，特别是旅游、文体娱乐、户外服务等领域消费恢复仍然缓慢。整体判断，预计下半年CPI涨幅将低于上半年。

6月份，国际大宗商品价格回暖，国内制造业稳步恢复，市场需求继续改善。PPI环比涨幅由上月下降0.4%转为上涨0.4%。从调查的40个工业行业大类看，价格上涨的有22个，比上月增加12个；下降的12个，减少8个；持平的6个，减少4个。

董莉娟分析，受国际原油价格大幅度上涨影响，石油相关行业产品价格止降转涨，其中石油和天然气开采业价格上涨38.2%，石油、煤炭及其他燃料加工业价格上涨1.7%，化学原料和化学制品制造业价格上涨0.4%。黑色金属冶炼和压延加工业价格由平转涨，上涨1.9%。有色金属冶炼和压延加工业价格上涨1.9%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。上述五个行业合计影响PPI上涨约0.42个百分点。

从同比看，6月PPI下降3.0%，降幅比上月收窄0.7个百分点。

（综合本报记者陆娅楠和新华社记者陈炜伟、陈爱平报道）

《 人民日报 》（ 2020年07月10日 11 版）

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