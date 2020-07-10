上海“五五购物节”促消费持续回暖

本报上海7月9日电 （记者田泓）上海市商务委主任华源8日透露，全国首创的大规模综合性消费节庆活动“五五购物节”重启了生产流通消费的良性循环，极大促进了消费回补和潜力释放。从5月初启动“五五购物节”以来，上海全市线下实物消费总额2846亿元，基本恢复至去年同期水平；同时，第三方大数据显示，上海全市网络零售额达2551亿元，同比增长23.5%。
首届“五五购物节”以“全城打折季”为主题，时间上横跨5、6两个月，线上参与商家超过52万家、线下超过10万家，举办重点活动170余项、特色活动1000余项，有力汇聚了人气、商气。
购物节期间，上海200家大型商业企业实现销售额684亿元，同比增长4.5%，环比增长33.5%。上海市统计局数据显示，5月份全市社会消费品零售总额同比增长0.6%，增速高出全国3.4个百分点。
华源说，上海将把“五五购物节”办下去，着力打造上海乃至全国人民的重要消费节庆。
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