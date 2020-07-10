长三角一体化示范区打通电力“断头路”

本报南京7月9日电 （记者王伟健）近日，在江苏、浙江两省交界处的江苏省苏州市吴江区黎里镇史北村，随着江苏吴江、浙江嘉善两地供电企业工作人员协同完成最后一段电力线路的搭接工作，吴江—嘉善10千伏配电网实现跨省联络互通。而在此前，吴江—青浦、青浦—嘉善10千伏配电网互联工程已经相继建成贯通。至此，长三角生态绿色一体化发展示范区跨区域配电网互联互通工程全面建成贯通，打通了电力“断头路”，改变了跨省配网线路“近在咫尺”却又“割裂”的运行状态。

未来，吴江、青浦和嘉善三地供电企业将进一步创新区域协调机制，推进跨区域电网纵深融合，挖掘多能资源潜力，建设“源、网、荷、储”协调发展的坚强智能电网，助力长三角区域一体化发展国家战略实施和示范区建设。

《 人民日报 》（ 2020年07月10日 11 版）

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