粤港深度合作园起步区开建

本报广州7月9日电 （记者罗艾桦、姜晓丹）8日，广州市南沙区动工的粤港深度合作园南沙枢纽片区（起步区）项目备受关注。该项目选取起步区1.95平方公里先行立项，以保障产业导入基础设施刚性需求为主，通过先行建设起步区带动合作园整体开发建设。

合作园重点在资讯科技、专业服务、金融及金融后台服务、航运物流服务、研发及科技成果转化、国际教育培训、商贸服务、休闲旅游及健康服务等八大产业领域深化粤港合作，打造粤港产业融合发展的新高地，为全面深化粤港澳合作提供重要平台和支撑。

《 人民日报 》（ 2020年07月10日 11 版）

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