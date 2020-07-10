青海上半年清洁能源外送电量超100亿千瓦时

国家电网青海省电力公司数据显示，截至6月30日，青海电网累计外送电量突破100亿千瓦时大关，达106.9亿千瓦时，同比增长32%。其中，清洁能源外送电量102.3亿千瓦时，同比增长41.8%。

图为日前，国家电投黄河公司龙羊峡水电站利用丰水期增加发电。该公司是青海省最大的清洁能源发电企业，其清洁能源装机容量占全省一半，其中水电装机容量占比超八成。上半年青海清洁能源外送电量中，该公司占比七成以上。

张 勇摄（影像中国）

《 人民日报 》（ 2020年07月10日 01 版）

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