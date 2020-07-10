国家邮政局：快递企业日均服务用户近5亿人次

本报北京7月9日电 （记者李心萍）记者从9日举行的国家邮政局第三季度例行新闻发布会获悉：上半年，快递行业预计完成业务量340亿件，同比增长超22%，预计完成快递业务收入超3825亿元，同比增长超12%。
据介绍，上半年快递业务量平均增速22.5%，接近去年平均水平。一季度，行业迅速复工复产，二季度行业增速明显加快，5、6月份保持在40%左右。西部地区增速加快，预计上半年西部地区快递业务量增速将超24%，高于全国平均水平，增速同比提升5个百分点左右。
快递服务民生作用充分凸显。上半年，快递企业日均服务用户超3.7亿人次，其中二季度日均服务用户近5亿人次。预计上半年快递支撑网络零售额将超4.4万亿元，占社会消费品零售总额比重达25%，占商品零售额27%左右。快递业充分发挥网络优势、渠道优势、平台优势和规模优势，为保民生、促生产、畅循环作出重要贡献。
《 人民日报 》（ 2020年07月10日 01 版）
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