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车险综合改革将提升交强险保障水平 总责任限额提至20万元

2020年07月10日06:45  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京7月9日电  （记者屈信明、欧阳洁）为更好维护消费者权益，推动车险高质量发展，银保监会近日研究起草《关于实施车险综合改革的指导意见（征求意见稿）》（以下简称指导意见），明确提升交强险保障水平，并提出拓展和优化商车险保障服务、健全商车险条款费率市场化形成机制等。

　　银保监会有关负责人说，此次车险改革力度较大。为更好发挥交强险保障功能作用，指导意见明确将交强险总责任限额从12.2万元提高到20万元，其中死亡伤残赔偿限额从11万元提高到18万元，医疗费用赔偿限额从1万元提高到1.8万元，财产损失赔偿限额维持0.2万元不变。无责任赔偿限额按照相同比例进行调整，其中死亡伤残赔偿限额从1.1万元提高到1.8万元，医疗费用赔偿限额从1000元提高到1800元，财产损失赔偿限额维持100元不变。

　　指导意见要求拓展和优化商车险保障服务，支持行业将示范产品商业三责险责任限额从5万—500万元档次提升到10万—1000万元档次。引导行业将示范产品的车损险主险条款在现有保险责任基础上，增加机动车全车盗抢、玻璃单独破碎、自燃、发动机涉水等保险责任。引导行业合理删除实践中易引发理赔争议的免责条款，合理删除事故责任免赔率、无法找到第三方免赔率等免赔约定。

　　指导意见提出健全商车险条款费率市场化形成机制，支持行业根据市场实际风险情况，重新测算商车险行业纯风险保费，建立每2—3年调整一次的商车险行业纯风险保费测算的常态化机制。适时支持财险公司报批报备附加费用率上限低于25%的网销、电销等渠道的商车险产品。

　　该负责人表示，对消费者来说，在保险责任扩大和保障金额提升的情况下，保费支出将明显减少；对财险公司来说，尽管保费规模有所下降，但投保率上升、保额提升、新车增长和档次提高会有所对冲。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月10日 02 版）

(责编：李栋、值班)
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