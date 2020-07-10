人民网>>财经

制造概念吸引家长掏腰包 近视矫正市场需“矫正”

王君平

2020年07月10日06:46  来源：人民网－人民日报
 

　　近期，一些医院眼科门诊内中小学生就诊人数明显增加，不少孩子出现视力下降甚至近视症状。这一方面是由于疫情防控期间一些门诊关停，或是家长出于安全考虑没有及时带孩子就诊；另一方面则出于长期在家上网课、复课后课业压力加大等原因，没有保障好用眼卫生。儿童青少年近视问题令人揪心，视力纠正产品市场的问题也值得关注。

　　儿童青少年近视，不仅仅是教育问题、卫生问题，也是社会问题。我国学生近视呈现高发、低龄化趋势，严重影响孩子们的身心健康，这是一个关系国家和民族未来的大问题，必须高度重视。世界卫生组织公布的一项研究报告显示，中国近视患者达6亿人，青少年近视率居高不下。庞大的“小眼镜”群体，催生出旺盛的“摘眼镜”需求。

　　然而，市场上的近视矫正产品令人眼花缭乱。有的商家推出视力矫正产品，宣称能有效提高视力，“快的一个月改善50度，慢的两个月改善50度，100%有效”；有的商家自称使用了“3D训练”“5D热敷”等“先进技术”，制造概念吸引家长掏腰包；有的青少年护眼机构开出高价，一些套餐产品每疗程价格高达万余元。我国广告法规定，医疗、药品、医疗器械广告不得含有表示功效、安全性的断言或者保证的内容；除医疗、药品、医疗器械广告外，禁止其他任何广告涉及疾病治疗功能，并不得使用医疗用语或者易使推销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语。然而，从线上商城到线下商家，一些机构搞虚假宣传，以护眼之名行骗钱之实。近视矫正市场良莠不齐，亟待治理。

　　净化市场环境，更好保障儿童青少年权益，就要坚持有法必依、执法必严，整合力量、强化监管，重拳出击、落实措施，坚决查处无效产品、无良商家，狠刹虚假宣传、欺骗性消费的歪风。与此同时，也应注重引导，帮助家长和孩子理性看待近视现象和近视矫正，避免“有病乱投医”。家长希望一劳永逸地摘掉近视孩子的眼镜，这种心理经常被不良商家所利用。此前，国家卫生健康委办公厅联合多部门发布《关于进一步规范儿童青少年近视矫正工作切实加强监管的通知》明确：“在目前医疗技术条件下，近视不能治愈。”所谓 “康复”“恢复”“近视治愈”等表述，纯属误导。对家长来说，与其急功近利地去寻找视力矫正产品，莫如在帮助孩子提升健康素养上多下功夫，努力培养孩子科学用眼、爱眼护眼的良好习惯。

　　除了依法打击、有力引导，也要从根源上铲除儿童青少年近视滋生的土壤。目前，人们对近视的严重性还重视不足，一般只是把近视等同于“戴眼镜”。事实上，近视也是一种疾病，高度近视不仅是致盲和视力损伤的重要原因，因其具有遗传性，还会影响下一代的健康。教育部、国家卫健委等八个部委联合印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》明确将儿童青少年总体近视率纳入政府绩效考核。切实提高认识、加快行动，把降低孩子近视率摆到更加重要位置，将视力健康纳入素质教育，把课余时间真正还给孩子，让他们走进大自然、远望星空，才能给孩子一双明亮的眼睛。

　　健康是社会文明进步的基础。医学证明，新生儿的双眼处于远视状态，是一种“远视储备”。合力呵护好孩子们的视力，就是保护民族的“远视储备”，以视觉健康推进健康中国建设。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月10日 05 版）

(责编：李栋、值班)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved