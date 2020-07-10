前五月轻工业累计营收近7万亿

本报北京7月9日电 （记者韩鑫）近日，中国轻工业联合会公布前5月我国轻工业经济运行数据：1—5月，轻工业累计实现营业收入6.83万亿元，实现利润4147.57亿元，行业营业收入利润率为6.07%，较前4个月提高0.23个百分点，高于全国工业1.07个百分点。

生产持续回升。1—5月，轻工行业工业增加值降幅比前4月收窄2个百分点，5月份主要轻工行业生产延续企稳回升态势。在国家统计局统计的92种轻工产品中，产量增长的品种为46个，增长面为50%。利润明显改善。1—5月，轻工行业规模以上企业10.66万个，实现利润4147.57亿元，降幅较前4月收窄4.78个百分点。

(责编：李栋、值班)