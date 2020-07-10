6月CPI同比上涨2.5% 环比下降0.1%

|
图为7月9日，消费者在江苏省连云港市连云区海棠路一家超市购物。
本报北京7月9日电 （记者李婕）国家统计局9日发布数据，6月，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.5%，环比下降0.1%。
国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，6月，复工复产、复市复业继续推进，各地区各部门认真贯彻落实中央关于保供稳价的系列政策措施，市场运行总体平稳。
看CPI环比数据，其中，食品价格上涨0.2%，影响CPI上涨约0.04个百分点。受生猪出栏减缓、防疫调配要求从严及进口量减少等因素影响，猪肉供应偏紧，同时餐饮和团体消费需求有所回升，猪肉价格由上月下降8.1%转为上涨3.6%。非食品价格由上月持平转为下降0.1%，影响CPI下降约0.10个百分点。
当天发布的数据还显示，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降3.0%，环比上涨0.4%。看环比数据，生产资料价格由下降0.5%转为上涨0.5%，生活资料价格由下降0.3%转为上涨0.1%。从调查的40个工业行业大类看，价格上涨的有22个，比上月增加12个。
“6月国际大宗商品价格回暖，国内制造业稳步恢复，市场需求继续改善。”董莉娟说。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】