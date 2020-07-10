6月CPI同比上涨2.5% 环比下降0.1%

图为7月9日，消费者在江苏省连云港市连云区海棠路一家超市购物。

王 春摄（人民视觉）

本报北京7月9日电 （记者李婕）国家统计局9日发布数据，6月，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.5%，环比下降0.1%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，6月，复工复产、复市复业继续推进，各地区各部门认真贯彻落实中央关于保供稳价的系列政策措施，市场运行总体平稳。

看CPI环比数据，其中，食品价格上涨0.2%，影响CPI上涨约0.04个百分点。受生猪出栏减缓、防疫调配要求从严及进口量减少等因素影响，猪肉供应偏紧，同时餐饮和团体消费需求有所回升，猪肉价格由上月下降8.1%转为上涨3.6%。非食品价格由上月持平转为下降0.1%，影响CPI下降约0.10个百分点。

当天发布的数据还显示，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降3.0%，环比上涨0.4%。看环比数据，生产资料价格由下降0.5%转为上涨0.5%，生活资料价格由下降0.3%转为上涨0.1%。从调查的40个工业行业大类看，价格上涨的有22个，比上月增加12个。

“6月国际大宗商品价格回暖，国内制造业稳步恢复，市场需求继续改善。”董莉娟说。

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