国家邮政局：6月中国快递发展指数为364.2

近期，受夏季各种网购促销影响，安徽省阜阳市快递业迎来小高峰，快递业务量持续增加。图为安徽顺丰速运有限公司阜阳分公司工作人员利用分拣流水线分拣快递包裹。

王 彪摄（人民视觉）

本报北京7月9日电 （记者王俊岭）今天，国家邮政局发布《2020年6月中国快递发展指数报告》，解读上半年行业运行情况。最新数据显示，6月中国快递发展指数为364.2，同比提高75.1%，增幅明显。其中，发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数4个一级指标增幅均在36%以上，表明我国快递市场繁荣活跃，发展质效不断提升。

总体来看，上半年，快递行业逐渐摆脱疫情影响，快速反弹修复，高速增长，主要经济指标超过去年同期水平，呈现四大特点：

市场重回高位运行区间。上半年，快递业务量平均增速达22.5%，接近去年平均水平。一季度，行业迅速复工复产，仅用一个月即实现业务量收增速由负转正。二季度，行业增速明显加快，5、6月份保持在40%左右。二季度日均快件处理量高达2.4亿件，与去年同期最高日处理量基本持平。

快递服务民生作用充分凸显。上半年，企业日均服务用户超3.7亿人次，其中二季度日均服务用户近5亿人次，尤其疫情期间，快递业充分发挥网络优势、渠道优势、平台优势和规模优势，为保民生、促生产、畅循环作出重要贡献。

西部地区增速加快。上半年，预计西部地区快递业务量增速将超24%，高于全国平均水平，增速同比提升5个百分点左右。

电商快递协同助力消费升级。上半年“双品网购节”“五五购物节”“6·18购物节”等电商促销活动频繁举办，快递业提供有力支撑和保障，快递+直播带货等新模式不断创造业务量小高峰，成为拉动内需的新动能。

国家邮政局发展研究中心副主任胡凯表示，上半年邮政快递业能够克服疫情影响，实现快递业务量增速从负到正再到重回高位区间的转变，一是得益于行业实现快速复工复产、复工达产，行业全面复苏；二是得益于消费市场加速向线上转移，电商的蓬勃发展成为快递业务量增长的主要来源；三是得益于三四线城市及农村等下沉市场增量较快，在消费者享受到低价网购服务的同时，也令快递市场获得新的规模扩张。

“快递业已成为战略性、基础性设施，在畅通经济循环中具有重要作用，在当前统筹疫情防控和经济社会发展的工作背景下，完成快递业全年目标任务，不仅是对快递业自身发展非常重要，对做好‘六稳’工作，完成‘六保’任务，确保产业链、供应链畅通也意义重大。当前线上消费带来的快递需求旺盛，供给能力不断释放，完全有条件实现全年目标，预计有把握完成全年快递业务量740亿件的目标。”胡凯说。

(责编：李栋、值班)