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肉菜价格反弹 6月全国CPI同比上涨2.5%

陶凤 刘瀚琳

2020年07月10日06:56  来源：北京商报
 

　　北京商报讯（记者 陶凤 刘瀚琳）6月全国CPI同比涨幅微扩。7月9日，国家统计局发布数据显示，6月全国CPI同比上涨2.5%，较5月扩大0.1个百分点。端午节带动消费市场有所提振，但受6月中旬疫情和南方暴雨等因素影响，猪肉、鲜菜供给偏紧，拉升了食品烟酒类价格。

　　环比看，6月食品烟酒类价格环比上涨0.1%，影响CPI上涨约0.04个百分点。其中，鲜菜和畜肉价格环比增速由降转涨，涨幅分别达2.8%和2.2%，分别拉升CPI上涨约0.07个和0.15个百分点。

　　国家统计局城市司高级统计师董莉娟指出，食品中，受生猪出栏减缓、防疫调配要求从严及进口量减少等因素影响，猪肉供应偏紧，随着餐饮和团体消费需求有所回升，猪肉价格由上月下降8.1%转为上涨3.6%；同时，我国多地发生洪涝灾害，北京新发地市场出现聚集性疫情，导致部分地区蔬菜短期供应紧张，鲜菜价格由上月下降12.5%转为上涨2.8%。

　　据商务部市场监测数据显示，6月全国猪肉市场批发价逐周攀高，涨幅于月末小幅收窄。具体来看，6月1日-7日、6月8日-14日、6月15日-21日、6月22日-28日，全国每公斤猪肉批发价分别为40.1元、41.29元、43.41元和44.66元，周涨幅分别保持3.8%、3%、5.1%和2.9%。

　　浙商证券首席宏观经济学家李超分析指出，“6月底农业部口径猪肉批发价回到45元之上，符合我们猪肉‘需求恢复速度快于供给’的判断，从全月角度看，猪价与5月持平，环比扰动不大”。

　　此外，海外疫情依旧不容乐观，我国减少了进口猪肉量。6月当月，我国已暂停受理来自德国、美国、爱尔兰、巴西和英国5国的肉制品企业进口申报。疫情之下，市场预期在未来的一段时间内，国内进口猪肉仍将大量减少。

　　进口猪肉减少，养殖户惜售情绪仍在，加之部分地区连续降雨，下游收购难度加大。截至6月末，市场猪源供应相对紧张。对此，搜猪网分析师王磊指出，“目前各地猪肉价格短时置顶，再涨动力不足。节日效应已过，市场需求表现一般，消费会有所回落，市场利好的支撑将有所减弱”。

　　根据搜猪网首席分析师冯永辉预测，今年三季度，市场猪肉价格总体上仍将波动上涨。随着生猪供应量在9月上升，供需矛盾会出现一定程度缓解。今年4月，农业部畜牧局局长杨振海指出，7月后，市场供应将逐步改善，但因下半年节日多，消费拉动力更强，猪肉价格高峰或出现在9月前后。

　　需要注意的是，近期随着各部委政策密集下达，引发国内对新一轮猪价走势的探讨。例如，为防范非洲猪瘟疫情反弹，农业农村部于日前发文要求，7月1日起，全国将强化生猪收购贩运管理，加强监管生猪贩运主体的基础信息、产地检疫等信息，实行全国统一编码；8月1日起，生猪养殖户严禁在自配饲料中添加抗生素、化学添加剂、助长剂等。

　　前述举措在市场供给出现波动的情况下，是否会再度抬高猪肉价格？对此，中钢经济研究院高级研究员胡麒牧对北京商报记者表示，猪肉供应偏紧叠加政策面加强对生猪收购贩运管理，肯定会在短期内提高部分生猪贩运主体的成本，不过这些措施对行业健康发展确实有必要。

　　“从养殖端来看，禁抗、限抗也会带来养殖成本上升的现象。不使用抗生素饲养的猪在保持健康、生产、性能和盈利能力方面面临巨大挑战。”冯永辉认为。

　　展望未来CPI走势，研究机构认为其年内同比增速下行可能性更大。财信宏观研究院副院长伍超明对北京商报记者表示，今年三四季度，CPI同比增速将逐季下行，其中一个重要原因是去年食品价格，尤其是猪肉价格基数便高，使得今年同比增速降低。此外，在疫情冲击下消费需求虽逐季回暖，但总体偏弱，也是抑制CPI涨幅的重要原因。“干扰因素主要是海外疫情蔓延对全球经济复苏带来的不确定性。”

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　　需求改善 6月PPI同比降幅收窄

　　国内制造业稳步恢复，全国PPI同比增速回调。7月9日，国家统计局发布数据显示，6月全国PPI同比降3%，环比涨0.4%。业内认为，国内政策落地生效带动基建、制造业需求恢复，各国陆续重启经济，国际大宗商品价格有所回暖。不过，从全年看，PPI将缓慢修复，大宗商品价格仍缺乏大幅上涨的基础。

　　“据测算，在6月3%的同比降幅中，去年价格变动的翘尾影响约为-0.2个百分点，新涨价影响约为-2.8个百分点。”国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示。

　　6月，国际大宗商品价格回暖，国内制造业稳步恢复，市场需求继续改善。从环比看，PPI由降转涨。其中，生产资料价格和生活资料价格分别由-0.5%和-0.3%转为0.5%和0.1%。在调查的40个工业行业大类中，价格上涨的有22个，比上月增加12个；下降12个，减少8个；持平6个，减少4个。

　　日前发布的制造业PMI指数也印证了制造业基本面已在稳步改善。其中，订单指数上行，生产端结束连续两月回落态势，产业链上游原材料购进及出厂价格指数也分别以56.8%和52.4%触及年内高点。

　　根据6月高频数据显示，原油、黑金、有色、煤炭等工业品价格全线上涨。财信宏观研究院副院长伍超明对北京商报记者表示，从当前工业品出厂价格来看，至暗时刻已过，工业品价格有望阶段性修复。

　　“当前国内已率先完成复工复产，6月上旬全国全口径发电量同比增长9.1%；同时，挖掘机和重卡销量连续两月增速在60%以上，表明基建项目在快速推进，对于黑金和有色等工业品需求有较强支撑；二季度以来，美欧日等发达经济体也陆续重启经济，需求逐渐修复也有助于PPI回升。”伍超明表示。

　　此外，基建、制造业修复也有赖于积极财政加速落地。根据日前财政部通报，今年全国发行新增地方政府债券27869亿元。截至6月末，北京、天津、河北、山西等32个地区及新疆生产建设兵团已全部完成提前下达债券发行任务。按照国常会部署，各地发行的新增专项债券，全部用于铁路、轨道交通等交通基础设施，农林水利，市政和产业园区等领域重大基础设施项目建设。

　　伍超明预计，下半年工业品价格仍将保持低斜率修复，全年PPI增速约在-2%左右。“下半年需求修复，尤其是基建和房地产投资需求的释放，将对国内工业品价格形成支撑。全球经济最差的时期已经过去，国际大宗商品价格见底，但疫情造成的产出缺口会永久性消失，且疫情二次暴发的风险较大，大宗商品价格仍缺乏大幅上涨的基础。”

(责编：李栋、值班)
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