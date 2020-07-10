难达共识 “钉子户”S佳通股改再折戟

“股改钉子户”——S佳通（600182）第三次股改会否夭折？答案是肯定的。即便这个结果在很多股民的预期之中，但对于S佳通2.94万户的股东而言，却是意难平。这也意味着，S佳通成为目前A股市场唯一一只仍旧未能完成股改的个股，而A股股改清零的愿景也就此化为泡影。为何S佳通股改如此之难？利益各方如何均衡或成为破题的关键。而在上交所要求S佳通及控股股东、实际控制人积极创造条件推进股改事宜的背景下，S佳通股改难题何时破，尚留有一丝悬念。

股改事宜再搁浅

宣告启动股改事宜尚不足一个月的时间，S佳通的股改事宜还是黄了。

7月9日，S佳通发布公告称，公司在停牌后，与相关各方进行了交流，目前仍无法形成相对成熟的股改方案，继续推进股改的困难较大，现公司决定终止本次股改筹划。

据了解，2005年证监会曾宣布启动股权分置改革试点。股权分置改革即股改，是通过非流通股股东和流通股股东之间的利益平衡协商机制，消除A股市场股份转让制度性差异的过程。也就是通过股改的方式，让非流通股也能流通上市。

时至今日，A股市场的股权分置改革启动已有15年之久，S佳通却成为沪深两市唯一一家没有完成股改的公司，拖了A股市场股改的后腿。

而这已经是S佳通第三次股改宣告失败。北京商报记者通过S佳通公告了解到，2016年4月5日，彼时S佳通公告称，日前接到控股股东佳通轮胎（中国）投资有限公司（以下简称“佳通中国”）通知，控股股东拟筹划公司股权分置改革的重大事项。但由于方案被否，S佳通首次股改的计划失败。

2017年7月，S佳通再度发布公告推进股改事宜。然而，结果和第一次一样，同样因方案被否，股改事宜付之东流。

时隔三年后，S佳通再谋股改的计划，也让市场对A股股改清零有了预期，但事与愿违。S佳通董秘邬晓芳在接受北京商报记者采访时表示，“我们此次筹划股改的过程中，上市公司层面做了两次公告，但机构并没有签订”。对于记者追问公告中声称股改困难较大的具体原因时，邬晓芳表示，“事实上，之前也是在长时间了解相关事情，目前还是觉得时机不太成熟，实际情况和公告内容保持一致”。

被疑诚意不足

不过，S佳通此次停牌筹划股改“巧遇”中小股东“逼宫”，也招来S佳通并非诚意股改的质疑。

S佳通的公告显示，此番股改系公司于2020年6月12日接到佳通中国的正式发函通知，佳通中国拟筹划与公司股权分置改革有关重大事项。就在5月25日，彼时S佳通还在披露的公司股改进展的风险提示公告称，近一个月内不能披露股改方案，原因是尚无确定的股改方案。

值得一提的是，6月11日，S佳通收到了李陆军、宁波亿酷投资管理有限公司——亿酷1期私募证券投资基金等股东，要求增加2019年年度股东大会临时议案的函。上述股东合计持有S佳通约3.13%股份。

新增的议案中，包括提议罢免董事长李怀靖、董事黄文龙、独董肖红英、监事会主席寿惠多4人的职务；同时还包括《关于佳通轮胎股份有限公司控股股东限期履行解决同业竞争问题承诺的临时议案》《关于聘请具有证券资格的独立第三方审计机构对佳通轮胎股份有限公司2014年-2018年的关联交易进行专项审计的临时议案》。

针对提请罢免一众高管的相关问题，北京商报记者曾尝试联系李陆军、宁波亿酷投资管理有限公司——亿酷1期私募证券投资基金等，但未能找到相关的联系方式。

据媒体报道，多位S佳通流通股东认为，控股股东和管理层无疑成为中小股东“逼宫”的胜方，抛出筹备股改的意向，更像是佳通中国的缓兵之计。

对于上述说辞，邬晓芳并不认同，邬晓芳称“不存在什么缓兵之计”。“筹划股改属于重大事项，按照规则停牌就会停牌，不会和市场提前做预告后再去停牌。而股东提议罢免的相关议案，首先是他们达到形式上的上会比例，包括议案属于股东大会议事范围，公司态度很明确，只要符合条件的议案，都会上会被审议。”从表决结果上看，S佳通关于罢免李怀靖董事长职务等6项议案遭股东大会否决。“最后上会的结果，其实是全体股东的意愿。”邬晓芳如是表示。

利益难均之过?

股改多年依旧未能成行，股改钉子户S佳通缘何股改这么难？

邬晓芳表示，“从相关各方了解，此前两次股改方案被否，基本上就是因为双方预期存在差距”。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林告诉北京商报记者，“股改的本意是大股东想要获得股票流通，通过牺牲股权或者资产的方式，给流通股股东支付相应对价，让非流通股变为流通股。事实上，股改的难点在于大股东愿意牺牲多少利益来换取股份流通”。

一位沪上私募人士认为，从前两次的股改方案来看，S佳通的大股东更多的是希望通过向上市公司注入子公司的股权作为股改对价，但投资者认为子公司盈利能力欠佳，因此对价无法达到支撑股价的作用，于是股改无法成行。

著名经济学家宋清辉亦表示，“S佳通股改未能成功的原因有很多，一方面S佳通小股东和大股东的分歧越来越大。另一方面，大股东与小股东对价谈不拢，大股东既不肯放弃控股权，不愿稀释持股比例，又总想着用赠送子公司资产的形式股改”。

盘和林补充道：“股改失败，意味着S佳通非流通股股东对经营缺乏动力，对股价缺乏热情，从而打击经营积极性。”

多年未果，S佳通股改成黄粱一梦？

在终止筹划股改后，上交所也对S佳通提出明确的监管要求，要求公司及控股股东、实际控制人积极创造条件，推进股改事宜，充分保障全体股东的合法权益。

宋清辉认为，S佳通股改成功的关键是提升股改预期，调和股东之间的分歧，才能够逐渐攻克股改难点。

“作为上市公司，公司也一直在和双方的股东做沟通。对于股改，两方预期差距过大的话，很难去推进相关事宜。我们只能继续努力沟通，但是关于未来具体股改的时间表没有过多的信息。”邬晓芳坦言。

股改尚未找到解题方法的S佳通，今年一季度经营业绩承压。S佳通主营业务为汽车轮胎的生产和销售，属于橡胶制品行业。数据显示，S佳通今年一季度实现的归属净利润约1146.7万元，同比下降39.78%。

未来，S佳通又将走向何方？

(责编：李栋、值班)