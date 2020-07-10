股价狂奔 特斯拉泡沫又起？

今年以来市值累计上涨超过1700亿美元，拿下全球市值最高车企宝座，股价一天涨出一个福特汽车……最近的特斯拉，疯狂到有些所向披靡。然而随着特斯拉市值的水涨船高，意料之中地，空头再度现身，警告之声不绝于耳，“特斯拉是一个将要破裂的泡沫”，很明显，特斯拉与空头的故事，又要开始了。

一路狂飙的特斯拉终于“冷静”了些。当地时间8日美股收盘，特斯拉股价报收1365.88美元，下跌1.73%，至此特斯拉疯狂的6连涨暂时告一段落，市值收于2533.37亿美元，但仍相当于底特律三大汽车巨头——通用汽车、菲亚特克莱斯勒汽车和福特汽车的市值总和。

按照路透社的报道，特斯拉股价在过去7个交易日一度上涨近40%，使得公司市值也一度突破2590亿美元。而据北京商报记者统计，自今年3月中旬触及低点到现在，特斯拉股价在4个月内的涨幅已经达到了274.12%，暴涨近3倍。

逆势前冲，这或许是形容特斯拉最贴切的词了。7月2日，特斯拉宣布，该公司今年二季度交付了90650辆电动汽车，在此前分析师的预期里，这一数字为72149辆，而彭博社的调查结果则为83071辆。

在疫情重创汽车产业的背景下，这一超预期的交付量导致特斯拉开启了这一轮暴涨。当地时间7日收盘，特斯拉股价更是飙涨了13.48%达到1371.58美元，市值攀升至2543亿美元，再次刷新自己的最高纪录。

而在特斯拉公布二季度交付量的前一天，其市值刚刚超过丰田，从而成为全球市值最高的车企。大约6个月前，特斯拉已超过大众汽车，成为全球市值第二大汽车制造商，但到了特斯拉拿下全球最大车企桂冠的时候，其市值已经是大众汽车的两倍以上。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，特斯拉股价上涨核心原因在于，大家认为新能源车转型是一个大的趋势，特斯拉在这方面又总能超出预期，所以就认为特斯拉发展潜力比较大，基本上是预期和现实量如销量每次都能达到新高的情况给了特斯拉股价一个支撑。但关键还是在于大家对趋势的把握，认为传统车利润相对来说比较微薄，未来可能面临转型压力，能否转型成功也面临着不确定性。而特斯拉本身是新能源车，又是行业里的一个标志，所以对其认可度就会比较高。

当地时间周二，巴克莱和摩根士丹利的分析师还表示，他们均认为特斯拉的股价在短期内不会遇到什么障碍，不过需要注意的是，他们仍然减持了特斯拉股票。一天之后，MillerTabak首席市场策略师MattMaley也表示，特斯拉股票的疯狂涨势可能很快会戛然而止，在过度夸大的预期和高昂估值的压力下最终被压垮，“当一只股票这样大幅上涨时，比如五六天内有43%的上涨，这种情况只有在股票崩盘前才会发生”。

熟悉的情节又来了，当特斯拉飞奔疾驰的时候，往往也是空头最活跃的时候，哪怕后者已经吃到了特斯拉股价一路飙升的苦头。金融分析公司S3Partners董事总经理杜萨尼斯基提供的数据显示，截至7月3日，做空者在2020年已经损失159亿美元，在此期间特斯拉股价上涨了180%以上。而自2010年上市以来，做空特斯拉的投资者累计损失达到了304.5亿美元。

也是如此，特斯拉CEO马斯克再次开启了自己的嘲讽技能，在特斯拉的官网上开卖“做空短裤”，销量竟然火爆到让网站“宕机”。对于类似泡沫的说法，北京商报记者联系了特斯拉，但截至发稿，未收到回复。

长期以来，特斯拉一直稳坐美股做空榜第一名，做空盘比例一度占到流通盘20%以上的水平。早在今年2月，特斯拉股价接连大涨的时候，空头便在第一时间站出来。彼时，著名做空机构香橼研究还在推特上表示，他们相信，如果马斯克是一名基金经理的话，他也会选择做空这只股票，“这不再是技术问题，它已经成为新的华尔街赌场”。《华尔街日报》也评论称，这些增长与特斯拉的基本面不符，况且特斯拉还存在年度亏损。

值得注意的是，7月末，特斯拉将发布二季度财报，一旦财报出现差池，那么特斯拉空头很可能迎来狂欢。尽管特斯拉的最大空头摩根大通此前将特斯拉的目标价从275美元上调到了295美元，但其仍然重申了对特斯拉股票的“减持”评级。

此外，据Refinitiv的数据，目前分析师对特斯拉目标股价的平均估值为675美元。而据金融数据巨头FactSet的调查，32位分析师对特斯拉目标价平均为774.98美元。

崔东树认为，特斯拉的泡沫风险是肯定存在的，一来估值太高，二来股价最近涨得也有些过快，但目前来看，大家还是希望特斯拉在发展过程中把泡沫填平。至于特斯拉空头始终存在，则是因为很多人还是认为传统车有比较大的发展潜力，分歧主要还是在于对新能源车的态度。北京商报记者 杨月涵

(责编：李栋、值班)