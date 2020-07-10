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一票难求的民航暑期档 留学生归国图鉴

陶凤 汤艺甜

2020年07月10日07:02  来源：北京商报
 
原标题：一票难求的民航暑期档 留学生归国图鉴

　　7月9日，恢复运营中国航班的外国航司再增一员，韩国釜山航空宣布计划于7月17日重启仁川-深圳航线。此前一天，根据美联航的计划，上海浦东-旧金山航线正式恢复运营，加上刚刚复航的美联航，目前，中美之间每周的往返航班已经达到8个。

　　“激动的心，颤抖的手。”一个多月前，美国时间5月28日下午3点，周舟和同学刷到了东航直飞国内的机票。相比幸运的周舟，对于大量签证到期、学业已完成的海外留学生，“复航”之水仍然难解需求之渴。归国路漫漫，北京商报记者通过采访多位留学生和航空公司，还原了一个紧张又焦虑、一个充满变数又充满希望的暑期档。

　　修复

　　这张9月回国的机票，价格24202元，是纽约直飞上海浦东的经济舱，也让周舟心里的石头落了地。

　　周舟目前在美国雪城大学访学。她的J1签证8月20日到期，如果算上一个月的滞留期，那就是9月20日之前必须从美国返回中国，否则就属于非法滞留。

　　是逐渐忙碌起来的中美航线，让周舟不再被“非法滞留”的烦恼所困扰。

　　7月8日，根据美联航的计划，上海浦东-旧金山航线正式恢复运营，此前，达美航空已经于6月25日率先恢复了西雅图-上海浦东、底特律-上海浦东的航班。加上刚刚复航的美联航，目前，中美之间每周的往返航班已经达到8个。

　　与中美航线类似，全球往来中国的航班也在陆续增加。最新的班次来自于韩国釜山航空，釜山航空9日表示，计划于本月17日重启仁川-深圳航线，目前正在走相关批准程序，若获批并顺利重启，将是该公司时隔131天恢复赴华航线。

　　据不完全统计，截至7月9日，已有15家外国航空公司发布了复航中国的航班计划，包括法航、新西兰航空、新加坡航空、胜安航空、新加坡酷航、达美航空、汉莎航空、维珍航空、美联航、大韩航空、韩亚航空、釜山航空、全日空航空、日本航空、埃塞俄比亚航空。

　　陆续的复航意味着，周舟们的机会更多了。若按各航司的规划，7月或将新增132个国际航班。

　　博弈

　　相较于要等到9月的周舟，在英国学教育的陈南运气还不错，她在3月中旬还能比较容易地买到票，价格也还算正常，单程大概5000多元，但航班减少的苗头已经出现，深圳-伦敦的航班就取消了。

　　就在陈南买的下周，机票价格就开始上涨，大概在1万元左右，翻了一番。

　　彼时，正值疫情开始在全球暴发，受此影响，航班大面积停飞。根据Cirium发布的数据，截至当月25日，全球约有6600多架飞机被停飞，并持续增长，到5月4日，有大约13700架客机停飞。

　　中美之间的航班数量也是从那时开始大幅缩水的。包括达美航空、美联航、美国航空在内的多家美国航空公司在3月左右均暂时停飞了美国往返中国的航班。

　　6月3日，美国交通运输部宣布，从6月16日始，禁止中国航空公司的载客航班飞往美国。之后，受需求及疫情等因素的影响，中美双方也在复航政策方面作出了相应调整。在原定的期限6月16日，美国运输部宣布，将允许中国航空公司每周运营4班往返美国的客运航班。

　　复航的曙光越来越明显。中国民航局放宽了此前针对国际航线执行的“五个一”政策，宣布自2020年6月8日起，所有未列入“第5期”航班计划的外国航空公司，可在本公司经营许可范围内，选择一个具备接收能力的口岸城市，每周运营一班国际客运航线航班。

　　这意味着，更多外国航司的复飞有希望了。

　　告罄

　　政策的放宽和航班的增加并不意味着能完全解渴，毕竟需求已经积累了数月。相较于正常水平，目前恢复的航班仍是杯水车薪。

　　达美航空相关负责人告诉北京商报记者，去年6月同期，达美航空每周有42个中美航班。正常情况下，美联航往返上海的航班为每天5班。

　　供不应求，意味着在航班恢复的初期，一票难求仍是常态。能买到9月的票，对于周舟来说，已经很不容易了。

　　“我们属于国家公派在国外的留学生，本来回国的票是由国家留学基金委统一给订的，但因为疫情航班有限，留基委一时也难订到票。不过我还比较幸运，因为回国日期比较晚，票没那么难刷。”周舟说。

　　即便如此，她订到的那架航班，在付款后半个小时左右，所有票也告罄了。

　　不是所有留学生都像周舟那么幸运。周舟的博士同班同学在美国密苏里大学访学，必须在7月30日前回国。他没能刷到从美国直飞中国的机票，只能从密苏里转机到旧金山，再从旧金山飞日本，最后从日本转机回国内。

　　“7、8月的票早就没有了”，在欧洲留学的李逸压根就没想过暑期回来，“从3月开始到现在都很难买到票，一周就一趟航班，就那么点位置，基本早就被卖空了。”

　　上个月，他有朋友买到了回国的机票，但买的也是9月的，按他的话说，是“还不知道能不能飞的那种”。

　　成本

　　要想在一票难求的情形下拿到回国的“通行证”，代价注定是昂贵的。据李逸估算，现在回国的成本起步应该在2万元以上。

　　在OTA上，从欧美各国出发回来的票屈指可数，时间至少得在8月以后。以西雅图-上海为例，在携程上，10月1日以前均无结果；从巴黎出发，携程上目前只能搜索到9月以后的航班，价格在2.4万元左右，耗时18个小时。

　　周舟花的24202元还算正常。她的师弟此前曾搭乘大使馆的包机回国，经济舱的票价是3.58万元，公务舱的价格则在5万元以上。

　　在美国刚结束研究生课程的贺宇也是搭乘大使馆的包机回国的。他展示给北京商报记者的文件显示，这趟5月25日回国的航班，经济舱票价约23570元，公务舱票价约65720元。

　　相较于贺宇自己从非常规渠道买到的票，这样的价格已经在可承受范围之内了。

　　“我当时买的是7.8万元一张的”，据贺宇介绍，这张票来自于旅游公司与航空公司等合作开发的航班，因为美国回国内的机票早就没了，因此就有公司包机从美国到韩国等国，之后再飞回国内。贺宇的票是找代理买到的，“因为只有他们手里有票，他们有渠道拿到航空公司通过特殊渠道放出的票，我们从他们手里高价买，然后他们把我们的名字填上去出票，基本他们能买到的都会有票”。

　　唯一的缺点就是价格高得离谱，贺宇称，基本在7万-8万元左右。

　　还有更高的。陈南告诉北京商报记者，她的一个朋友因为买不到经济舱，最后只能花24万元买了一张商务舱的票回国。

　　增量

　　延后时间、非常规渠道、更高的代价，为了那张回国的票，他们都使出了浑身解数，因为签证到期、学业完成等诸多方面的因素让他们不得不作出选择。

　　好在越来越多的桥已经架在了这道天堑之上。

　　贺宇在排队两周后，通过了大使馆的包机申请。在他看来，概率还好，只要是i20接近过期的，排队还是有希望的。

　　已经佛系的李逸坦言，自己根本不着急了，毕竟着急也没用，“主要是签证可以延长，现在延到了10月底，再加上学校比较人性化，减免了房租，所以想着等9月初考完试再看具体情况”。

　　与此同时，全球航线的扩容趋势越来越明显。比如中美航线，6月30日，厦门航空表示，已向美国交通运输部提交了增开航班计划申请。东航则计划在夏航季中（8月1日-10月24日），每周执行45班中美航班。

　　与此同时，外国航司也在积极申请。法荷航集团相关负责人告诉北京商报记者，荷兰皇家航空已经提交了飞往中国大陆的申请，正等待批复中。

　　断裂的全球正在重新拼接回一个整体。法航正在逐步增加航班班次与目的地数量，预计7月达到最初航班计划的43%，8月增至71%。荷航也表示，7月服务的欧洲目的地数量约占平时的80%，洲际目的地占75%左右；8月将分别增至95%与80%。

　　不过，在全球疫情仍未完全平息的当下，作为风险较高的交通方式，航空的警惕程度仍需要提高。6月28日，孟加拉优速航空公司孟加拉国达卡-广州BS325航班上，5名旅客新冠病毒核酸检测呈阳性。对此，民航局决定对孟加拉优速航空公司实施航班熔断措施，自7月6日起，暂停孟加拉优速航空公司孟加拉国达卡-广州BS325航班运行1周，并要求熔断的航班量不得用于其他航线。（文中采访对象均为化名）北京商报记者 陶凤 汤艺甜

(责编：李栋、值班)
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