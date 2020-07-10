6月银行理财收益率下跌至3.79%

北京商报讯（记者 孟凡霞 宋亦桐）资金面逐渐宽松，投资回报缩水，银行理财收益率持续步入下行通道，7月9日，据普益标准最新监测数据显示，6月334家银行共发行了7223款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行增加2家，产品发行量增加309款。其中，封闭式预期收益型人民币产品平均收益率为3.79%，较上期减少0.01百分点。
6月，面向个人投资者的存续的开放式预期收益型理财产品共517221款。其中，全开放式产品数量为448272款，较上期增加20084款；半开放式产品为68949款，较上期增加5703款。6月在售的开放式预期收益型人民币产品数量为32744款。其中，全开放式产品数量为21108款，较上月减少1213款；半开放式产品为11636款，较上月增加1992款。
从整体收益表现来看，开放式产品整体收益率表现平稳，其中半开放式理财产品的收益率明显高于全开放式理财产品，收益率均在3.79%以上，股份制商业银行收益率高达4.16%；而全开放式产品收益率表现则位于3.8%以下，股份制商业银行收益率3.73%。
普益标准研究员王欣表示，6月17日召开的国务院常务会议明确指出，要进一步通过引导贷款利率和债券利率下行等一系列政策，推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元，预示着下半年整体资金面将继续维持宽松，银行理财产品收益率或继续下行。
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