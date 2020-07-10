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2020互金二季报：消金机构应调整客群结构 灵活应对变化

岳品瑜 宋亦桐

2020年07月10日07:03  来源：北京商报
 

　　北京商报讯（记者 岳品瑜 宋亦桐）疫情以来，消费金融机构普遍面临逾期率攀升、拨备提升、净利润下滑的问题。7月9日，苏宁金融研究院发布《互联网金融行业2020年第2季度报告》（以下简称《报告》）指出，疫情之后，消费金融机构应调整客群结构，远离高风险客户；调整期限结构，灵活应对变化。

　　从数据来看，2020年一季度GDP同比下降6.8%，是我国1992年开始公布GDP数据以来第一次出现负增长。《政府工作报告》中首次未设经济增长目标，而是提出“集中精力抓好‘六稳’‘六保’工作” 。从4-5月的数据来看，房地产投资、基建投资、工业增加值单月增速已全部转正，消费增速降幅亦大幅收窄，前期政策对冲效果有所显现，预计2020年二季度GDP增速转正，各方研究预测中值约为2.5%。

　　从QuestMobile的数据来看，互联网用户的数量几无增长空间，月均使用时长在疫情作用下取得了较大增长。人均打开App数量增加幅度也极小，远少于使用时长的增长，两极分化明显，移动互联网的使用时间越发向头部App集中。

　　而2020年以来，金融机构个人短期贷款余额快速缩水，2月末为最低点，5月末回升至14万亿元，较2019年末仍有1.46万亿元的缺口。《报告》指出，这个时候，消费金融机构需辩证看待逾期率的攀升，若集中抽贷或大幅提高门槛，必然引发羊群效应，金融机构争先恐后退出，会带来借款人层面的踩踏效应，逾期率骤升，陷入恶性循环。

　　《报告》表示，疫情之后，借款人的财务基本面普遍好转。若要把逾期损失降至最低，需要金融机构保持定力，维持消费贷的稳定增长。否则，逾期问题不会根本性缓解。消费金融机构应调整客群结构，远离高风险客户；调整期限结构，灵活应对变化；消费金融促消费，场景金融依旧大有可为；追逐贷款资金流向，发力小微金融。

(责编：李栋、值班)
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