众多品牌饮料争抢"无糖"概念背后:不添加蔗糖等于无糖?

原标题：不添加蔗糖等于无糖？ 争饮背后的争议

伴随消费者健康意识的提高，近日，健力宝、元气森林等均推出了无糖饮料，加之可口可乐、百事可乐、农夫山泉等企业提前布局，涉足无糖领域的企业越来越多。不过，无糖饮料真的无糖吗？北京商报记者调查发现，部分无糖饮料主要含有赤藓糖醇，而部分无糖产品则含有人造代糖。虽然无糖饮料迎合了消费者健康化的需求，但仍有部分企业的标注为“不添加蔗糖”，这与标注“无糖”的产品并不是同一概念，无糖饮料市场亟待进一步规范。

争抢无糖概念

在元气森林的无糖气泡水爆红后，健力宝、中沃等均推出了无糖饮料。

以健力宝为例，此前，北京商报记者报道了健力宝为元气森林代工，随后，健力宝推出了 “0糖0脂”“含膳食纤维”的“微泡”无糖气泡水。近日，健力宝还推出了“健力宝纤维+运动饮料”，这也是健力宝推出的第二款主打“0糖0脂”的产品。

而作为在无糖饮料领域的“网红”，有消息称，元气森林在2020年1-5月就拿下了6.6亿销量，接近2019年7亿的全年销量，且在上一次拿到融资后，元气森林的“身价”就已抬高至40亿元。

除了健力宝和元气森林，国际饮料巨头也早已看到无糖饮料的市场潜力。可口可乐、百事可乐分别于1982年和1964年推出了健怡可乐和轻怡百事。此外，2017年日本知名饮料品牌伊藤园进入国内，推出无糖茶。

面对“两乐”不断发力无糖饮料市场，国内饮料企业也开始加紧布局。2011年，农夫山泉推出了无糖茶饮“东方树叶”；同年，天喔茶庄推出“天喔金”系列3款无糖茶；2018年10月，娃哈哈推出“安化黑茶”饮料；2019年，怡宝推出“佐味茶事”无糖茶。

首都保健营养美食学会秘书长常明表示，企业扎堆推出无糖饮料，主要是迎合消费者的健康心理需求，另一方面，这对业绩也有一定的刺激作用。

数据显示，在2018财年和2019财年，可口可乐碳酸饮料的含糖量分别降低1.7%和4%，销量相应增长了1.6%和2.2%；2019年财年，零糖可口可乐再度保持两位数的增势。

对于未来将如何布局无糖饮料市场，北京商报记者联系采访了雀巢、元气森林，但截至发稿，对方并未予以回复。

无糖饮料未必真无糖

值得注意的是，标注“不添加蔗糖”的产品虽然不添加常见糖类，但有可能加了糖替代品或糖浆之类的浓缩糖溶液。此外，部分主打天然无添加的产品成分表里确实没有添加任何糖，但产品原料本身就富含糖分。

以冠芳旗下的山楂树下为例，该产品虽然不含糖，但山楂根据品种、成熟度等，其含糖量一般会在5%左右。不仅如此，乐纯酸奶也号称“零蔗糖”，但实际含有4%乳糖。

“乳糖属于双糖，归属于碳水化合物，如果过量会转化为脂肪，不利于减肥。”山西和济肾脏病医院主治医生李岩称，虽然果糖和乳糖相对蔗糖而言更加健康，但有些人会出现果糖和乳糖不耐受的情况，并且脂肪肝和高甘油三酯血症的人也不适宜摄入过多的果糖。如果果糖和乳糖摄入过多，更有可能饮食过量，导致肥胖症。

目前，市面上的代糖产品主要为阿斯巴甜、安赛蜜、三氯蔗糖、木糖醇、甜菊、赤藓糖醇等。在相同的用量下，代糖产品的甜度远高于蔗糖，所以在满足同样的口感要求下，用量相对较少。

数据显示，阿斯巴甜比蔗糖甜180倍，糖精是零热量甜味剂，比蔗糖甜200-700倍，三氯蔗糖比蔗糖甜600倍，是唯一从糖制成的低热量/零热量甜味剂。甜菊比蔗糖甜30倍，但身体不会代谢甜菊，因此没有热值，并且不影响血糖水平。

对于一些味觉敏感的消费者来说，代糖产品与蔗糖仍有很大区别。多位消费者向北京商报记者表示，零度可乐喝起来口感比普通可乐更甜，而且这种甜味会在嘴里停留更长时间。

此外，含有代糖的无糖饮料的标注问题也曾引起争议。近期，浙大一院曾做过一次测评，测评按照饮料产品包装上标注的碳水化合物相对应的方糖进行了折算，其中，元气森林被指含有4块方糖。随后，业内对此进行了更正，表示元气森林的碳水化合物主要来自赤藓糖醇，赤藓糖醇不参与人体糖代谢，其能量系数为0kJ/g，根据《预包装食品营养标签通则（GB28050-2011）》及其问答的规定，元气森林无糖气泡水产品标注无糖是没问题的。

不过，“选择无糖饮料只能减少糖分的摄入，但并不能完全等同于可以减肥，消费者在购买时还应理性对待”。常明建议。

市场规模尚小

资料显示，无糖产品的市场份额仍相对较小。目前，中国无糖茶饮市场容量虽然不断扩大，但在全球市场中的占比仅为6%。

一位食品企业负责人对北京商报记者表示，目前中国消费者虽然意识到无糖有利于健康，但在购买饮料时仍以购买有糖产品为主，所以无糖饮料市场规模仍非常小。

“我可以减少喝饮料的频率，但喝饮料的时候仍选择口感好的有糖产品。”多位消费者向北京商报记者表示。

英敏特研究报告指出，尽管消费者们都说希望吃得更健康，但在买东西时，真正愿意为天然代糖多花一点钱的人只占16%。这是由于代糖比砂糖价格更高，但在甜味上带来的满足感却又不及后者。

中国食品安全网舆情中心综合根据网络舆情信息量、倾向量、热度，对当前“茶饮料”品牌的舆情口碑环境进行了梳理。其中，好评榜排名前五的品牌分别为康师傅、三得利、东方树叶、统一、立顿。

在茶煮创始人唐壶（北京）文化有限公司合伙人骆凡看来，目前，中国市场的无糖饮料主要分为无糖饮料和含有糖替代品的饮料。其中无糖饮料以茶饮为主，包括农夫山泉的东方树叶，消费者以男性为主。含糖替代品饮料，既能实现减少能量摄入，还能满足口味的需求，适合大众消费，消费者以女性为主。

数据显示，2019年中国茶饮料市场规模为787亿元，其中含糖茶饮料零售额占整体茶饮料零售额的94.8%；虽然无糖茶饮料零售额持续快速增长，但预计到2024年，无糖茶饮的市场份额也只能上升至12.3%。

目前，中国无糖茶饮料的主要生产商有统一、农夫山泉、天喔茶庄和王老吉等。新思界产业研究中心发布的研究报告显示，2017年，中国无糖茶饮料产品需求量为372.7万吨，预计2021年中国无糖茶饮料产品需求量为1085.8万吨。

(责编：李栋、值班)