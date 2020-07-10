人民币对美元汇率重返“6”时代

本报讯（记者 潘福达）美元指数近日持续走低，人民币对美元汇率的升值势头正卷土重来，接连升破多道关口。昨天，在岸人民币对美元汇率开盘拉升逾200点，报6.9965，盘中最高报6.9820；离岸人民币对美元汇率同样突破“7”关口，盘中最高报6.9813。据中国外汇交易中心昨天公布数据，人民币中间价报7.0085，上调122点，继续刷新今年3月18日以来高位。
“人民币走势稳定主要是受国内基本面稳固、美元弱势、外资持续流入及市场预期稳定等四方面因素支持。”光大银行金融市场部分析师周茂华解释道。
“7”曾被视为人民币汇率的重要心理关口，不过从人民币破“7”以来的市场表现看，投资者已逐渐淡化其关口意义。去年8月5日，人民币在岸、离岸人民币兑美元突破7元整数关口，这是汇改后人民币首次“破7”。央行当日回应表示，“7”不是年龄，过去就回不来了，也不是堤坝，一旦被冲破大水就会一泻千里；“7”更像水库的水位，丰水期的时候高一些，到了枯水期的时候又会降下来，有涨有落，都是正常的。央行此后多次表示“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。
业内专家普遍认为，下半年人民币汇率有望保持基本稳定，人民币资产对于外资吸引力在不断增强，将成为全球资产的“避风港”。
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