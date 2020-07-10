今年我国5G用户将占全球7成

本报讯（记者 赵鹏）到今年底，我国就将拥有全球一半以上的5G基站，同期5G用户数量则会占全球70%以上。国务院参事徐宪平昨天在“新基建：数字时代的新结构性力量”高端对话论坛上表示，今年我国物联网设备将达到42亿个，占全球三分之一，这种爆发式增长正得益于5G在我国的迅猛发展。

伴随着5G的发展，国内很多企业在研发投入和研发成果方面已经走到了国际前列。徐宪平表示，以5G标准必要专利数量来看，目前华为、中兴、OPPO和中国信通院的专利数量都在全球12强之内，其中华为的5G标准必要专利数量为3147项，高居全球第一。

“5G正在发挥一业带动百业的效应。”徐宪平披露，到2025年，包括5G、物联网、人工智能、工业互联网、云计算、数据中心等新基建相关产业将给我国带来约17.5万亿元的投资，并带动产业链上下游规模增加82万亿元以上，年均增速在2成以上。

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