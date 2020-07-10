英国宣布300亿英镑新经济刺激计划

据路透社报道，当地时间7月8日，英国财政大臣里希·苏纳克宣布了300亿英镑的一揽子支出计划，以期拯救英国经济。这项计划的目的是为了缓解疫情冲击并提振民众信心，同时保护受影响严重的英国就业市场。

苏纳克承诺将竭尽全力保留英国人的就业岗位，给英国遭受疫情重创的经济注入活力。根据新计划，若员工在2020年11月初至2021年1月底复工并保留岗位，且每月工资超过最低标准，那么每增加一位满足上述条件的员工，雇主都会获得1000英镑的奖金。据测算，该计划将覆盖大约900多万个工作岗位，奖金成本预计将达到94亿英镑。

同时，新计划将青年就业作为政策着力点，将设立初始为20亿英镑的政府基金，为16至24岁的年轻人提供为期6个月的工资及日常开支补助。苏纳克指出，该计划要求为新增岗位，每周至少工作25个小时，且达到国家最低工资标准。以一个24岁的年轻人为例，政府补助将约为6500英镑。有专家分析，该项目预计可帮助30万年轻人找到工作。

此外，政府还将增加对培训、学徒计划等方面的资金投入。苏纳克对议员表示，“我们需要让民众有信心，这将推动增长，从而创造就业。”据《华尔街日报》报道，英国的新刺激计划标志着第二阶段政府支出和减税的开始，目的是提振需求并让企业有信心在封锁解除后让员工重返工作岗位。

苏纳克8日还公布了“外出就餐，帮助餐饮企业摆脱困境”的折扣计划。该计划旨在让“顾客重返餐馆、咖啡馆和酒吧”，以保护“在这些地方工作的180万名员工就业岗位”。

从8月份开始，周一至周三在任何参与该计划的餐馆、咖啡馆和酒吧，消费者每次消费20英镑，均可享受5折优惠，包括儿童在内，每人每次最多可享受10英镑的折扣，酒类商品不适用于这一折扣优惠。此外，为了帮助受到社交距离限制的酒店和旅游业，苏纳克宣布将该行业的增值税从20%下调至5%，为期6个月。

英国政府同时宣布，2020年7月8日至2021年3月31日，将住宅土地印花税的起征点从12.5万英镑提升至50万英镑。苏纳克说，该措施将为每个买家平均节省4500英镑。专家分析认为，此项计划“大概率”能在短期内产生效果，因为英国房地产市场弹性较大，任何刺激措施都有可能起到推动作用。

(责编：李栋、值班)