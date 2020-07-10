5月豪华车销量同比增长26.6% 为何“风景这边独好”？

原标题：豪车市场为何“风景这边独好”？

在全球汽车市场普遍低迷的大背景下，中国豪车市场则呈现出逆势增长的态势，尤其是最近两个月，豪车市场销售同比大幅增长，增长幅度达到了27%左右。豪车市场为何逆势增长？将会给中国汽车市场带来什么样的影响？这些问题成为市场和业内普遍关注的焦点。

豪车市场表现抢眼

2018年，中国汽车市场迎来28年来首个负增长，而从2018年7月到2019年底，中国汽车市场连续18个月呈现负增长。2020年初发生的新冠肺炎疫情，更是使汽车市场雪上加霜。2020年2月，汽车市场零售同比下滑达92%，创历史最大跌幅。

随着疫情防控形势的不断好转，以及各种促进汽车消费政策的不断出台，中国汽车市场也开始逐步回暖。中汽协的数据显示，5月中国汽车市场产销分别达到218.7万辆和219.4万辆，环比增长4.0%和5.9%，同比增长18.2%和14.5%，增速高于上月15.9个百分点和10.1个百分点。

其中，豪车的表现更为抢眼。乘联会数据显示，5月豪华车综合销量同比增长达26.6%，在品牌细分市场中表现最为突出。

据统计，除了2月份豪车市场遇冷以外，今年其他月份豪车市场均呈现逆势增长的态势。以5月份为例，豪华轿车中月销上万辆的车型就包括奔驰C级、奔驰E级、宝马5系、奥迪A6L等。而其中奔驰C级和奔驰E级分别同比增长了23.4%和33.2%。在SUV领域，豪华品牌的表现更是强劲，奔驰GLC、奥迪Q5、宝马X3等车型表现异常强势，不仅实现了月销过万辆，还实现了同比大幅增长。

6月的豪车市场承袭了今年以来的这种趋势。乘联会最新数据显示，今年6月，豪华车零售同比增长27%，环比增长9%，市场份额创出14.9%的历史新高。

对此，中汽协副秘书长师建华表示，这样的市场表现是基于政策刺激和刚需支撑，同时也和疫情后被抑制的需求恢复以及去年较低的基数有关系，是多种因素叠加的结果。

从今年2月份开始，各地开始陆续推出力度强大的促汽车消费政策。广东佛山首先推出汽车消费鼓励政策，包括给予每辆车2000元至5000元补贴等措施。这也让佛山成为2020年首个推出鼓励汽车消费政策的城市。之后广东省发布政策明确表示，鼓励广州、深圳等城市进一步放宽汽车摇号和竞拍指标。随之北京、上海、天津、重庆、河北、山东、内蒙古等地都开始连续出台促汽车消费政策，通过现金补贴、放宽政策限制、增大大城市车辆指标供给等措施推进汽车市场加速回暖。

乘联会秘书长崔东树表示，豪华品牌销量的增长，为车市回暖作出了突出贡献。豪华品牌的销售拉动了车市从负增长到正增长，27%的增长速度、占到车市14%左右的份额体现了豪车市场对整个车市拉动的贡献度越来越大。刺激政策的效果和消费者的购车热情在豪车市场体现得比较充分。

两大因素助推行情

除了政策的大力助推之外，今年中国汽车市场豪车行情火爆还有两大主要原因，那就是消费升级的高端换购需求和豪华车型促销折扣价格下探。

公安部统计数据显示，截至2019年底，全国机动车保有量达3.48亿辆。其中私家车保有量首次突破2亿辆，达2.07亿辆。而随着汽车保有量规模的逐步增大，人们对于车辆的需求也发生了变化。乘用车消费需求逐渐从首次购车为主，转向换购、增购需求为主，置换型购车需求逐渐成为拉动汽车销量的主要因素。

与此同时，很多豪车品牌也在进行产品线延伸，各大豪华品牌相继推出了多款售价在20万元左右的入门级车型，宝马1系的入门级售价为23.18万元，奥迪A3入门车型已下探至19万元，加之汽车金融贷款的渗透率也越来越高，购买豪车的门槛明显降低，也带动了豪车在乘用车市场上的占比逐渐提升。

另外，目前众多豪华品牌在终端销售的大幅度降价促销，也成为豪车市场销量增长的重要原因之一。

以去年年底刚上市的2020款奥迪Q5L为例，现在全国大多数地区都有着相当大的降价，部分地区的降价幅度甚至达到了10万元。原价近40万元的奥迪Q5L，现在30万元左右便可入手。而奥迪A3的价格更是已经下探到15万元左右。除了奥迪，宝马、奔驰等豪华品牌目前在各个车型上也存在不同程度的价格优惠。

不仅是一线豪华品牌的BBA在降价，二线豪华品牌的降价更是力度空前。如目前凯迪拉克、捷豹、沃尔沃等二线豪华品牌价格下探非常大。沃尔沃S60目前在全国最低价仅为20多万元，凯迪拉克CT4和CT5优惠后的价格也都在20多万元。在上海“五五购物节”上，新款凯迪拉克XT5曾以五五折在线上进行了销售。

而一直优惠幅度就很大、被业内称为“七折豹”的捷豹更是大幅降价。目前，捷豹XEL车型已经是20万元出头就可以拿下。其他品牌如林肯、讴歌、英菲尼迪等众多二线豪华品牌的价格也都有很大幅度的优惠。

压缩合资品牌空间

随着众多豪车品牌价格下探，不少豪车入门级车型在售价上已经与主流合资轿车的中高配车型相差不多，并对众多合资品牌和自主品牌汽车产生了影响。其原有的市场空间，尤其是合资品牌的市场空间已经被逐步压缩。

从上半年销量变化看，豪华品牌市场表现成绩较好，反弹恢复速度明显高于车市整体水平。5月份，无论是豪华SUV还是轿车细分市场，豪华品牌市场表现都优于主流合资品牌和自主品牌。

乘联会数据显示，合资品牌和自主品牌5月销量分别出现了同比0.7%和2.5%的降幅。中汽协数据也显示，自主品牌乘用车市场份额已连续三个月下滑，5月当月降至34.1%，同比下滑2.2个百分点。与之相对应的是，今年5月，高端豪华、进口品牌库存系数为1.25，环比下降6.5%。

中国汽车流通协会报告显示，从今年2月底开始，私家车的消费意愿愈发明显，有六成被调查消费者表示将在三个月内购车。5月，消费者购车意愿比去年同期上涨三倍。而安全性、质量及性价比成为近期意向购车消费者最关注的因素，越来越多消费者将豪华品牌车辆视为优先选择。

统计显示，在今年前两个月，豪华品牌购车意向增幅是整体市场的4.2倍，而在3月到6月的购车意向统计中，豪华品牌是整体市场的6.3倍。

对此，业内专家表示，目前自主品牌压力相对较大。各地促进汽车消费的重点措施大部分都是在促进换购需求，推动新购需求的政策少，首购消费群体购买力尚未充分释放。未来应进一步鼓励无车群体消费，通过降低小排量汽车购置税、汽车下乡等政策拉动首购需求，将对做大国内市场、促进可持续消费有重大意义。

(责编：李栋、值班)