负面影响逐渐可控 下半年CPI将回归平稳增长区间

原标题：下半年CPI将回归平稳增长区间

7月9日，国家统计局发布的6月份全国居民消费价格指数（CPI）显示，随着复工复产、复市复业继续推进，各地区各部门认真贯彻落实中央关于保供稳价的系列政策措施，市场运行总体平稳。从环比看，CPI下降0.1%；从同比看，CPI上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.9%，涨幅比上月回落0.2个百分点。整体来看，上半年CPI比去年同期上涨3.8%。

不过，受访专家也表示，随着洪灾、猪瘟等因素带来的负面影响逐渐可控，下半年CPI将有望回归平稳增长的区间。

上半年CPI先高后低

“今年上半年的CPI呈现出明显的先高后低态势。”苏宁金融研究院高级研究员付一夫在接受国际商报记者采访时分析，其中，1月份和2月份当月CPI同比上涨都在5%以上，主要原因在于受新冠肺炎疫情影响，大部分企业复工复产延迟，而各地采取的交通运输管制措施使得物流不畅，进而导致消费市场供给紧张，加上居民出于“避险”心理而集中大规模采购、囤货在家，食品价格被抬升。

付一夫进一步表示，自3月份开始，随着国内疫情防控形势的稳步向好，各行各业都在有序地推动复工复产；同时线下消费市场复苏，购物中心、餐馆、景区等受疫情冲击较大领域都在恢复营业，使得此前消费市场的供需紧张态势得到了进一步缓解。

付一夫说，与此同时，随着生猪产能的逐渐恢复，市场猪肉供给规模继续扩大，价格连续数月下跌，而天气的转暖又使得蔬菜鲜果供应量增加，进而带动了食品价格的普遍下降。在此背景下，CPI开始呈回落之势，5月份和6月份的当月CPI同

比涨幅都在3%以下。

下半年有望回归平稳增长

“虽然6月份的CPI数值仍在3%以下，但却出现了反弹迹象，同比涨幅相比5月份上涨0.1个百分点。”究其原因，付一夫说道，主要是6月南方多地出现洪涝灾害，鲜菜和猪肉的生产和运输受阻引起价格的环比上升；同时，个别省份再度出现了非洲猪瘟，一些养殖户出于担忧而选择把生猪提早出栏，这对市场也产生了一些扰动。

市场的变化也在相关数据中得到体现。国家统计局城市司高级统计师董莉娟在解读6月份CPI数据时表示，6月份，从环比看，食品价格上涨0.2%，影响CPI上涨约0.04个百分点。食品中，受生猪出栏减缓、防疫调配要求从严及进口量减少等因素影响，猪肉供应偏紧，同时餐饮和团体消费需求有所回升，猪肉价格由上月下降8.1%转为上涨3.6%；我国多地发生洪涝灾害，北京新发地市场出现聚集性疫情导致部分地区蔬菜短期供应紧张，鲜菜价格由上月下降12.5%转为上涨2.8%。

从同比看，CPI上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中，食品价格上涨11.1%，涨幅扩大0.5个百分点，影响CPI上涨约2.24个百分点。食品中，猪肉价格上涨81.6%，牛肉和羊肉价格分别上涨18.5%和10.9%，涨幅与上月相比均变动不大；水产品价格上涨4.8%，涨幅扩大1.1个百分点；鲜菜价格上涨4.2%，上月为下降8.5%。据测算，在6月份2.5%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为3.3个百分点，新涨价影响约为-0.8个百分点。

展望下半年，付一夫认为，考虑到洪灾、猪瘟等因素的影响，预计未来短期内CPI或将继续回升，甚至不排除出现二次摸高的可能性。不过随着这些负面影响的逐渐可控，下半年整体的CPI仍有望回归平稳增长的区间。

(责编：李栋、值班)