有力保障国家能源安全（新知新觉）

习近平总书记强调：“能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题，对国家繁荣发展、人民生活改善、社会长治久安至关重要。”经过长期发展，我国已成为世界上最大的能源生产国和消费国，形成了煤炭、电力、石油、天然气、新能源、可再生能源全面发展的能源供给体系，技术装备水平明显提高，生产生活用能条件显著改善。2012年以来，我国以较低的能源消费增速支撑了经济的中高速增长。

今年一季度，面对突如其来的新冠肺炎疫情，按照党中央决策部署，我国加大能源生产、调运、存储等环节统筹衔接，实现煤、电、油、气等产运销充足平稳有序，有力保障了交通、医疗、应急物资生产企业等重要机构的正常运转和人民群众居家大量用能需求，为维护正常经济社会秩序提供了有力支撑。特别是针对满足武汉等重点地区以及各地医院、防疫物资生产企业等防疫重点单位需求，相关能源企业积极稳定生产、力保能源供应，为做好疫情防控工作提供有力支持。

同时也应看到，当前能源安全形势严峻复杂。从国际看，能源领域战略博弈持续深化，能源秩序深刻变化。疫情在全球传播蔓延，人员流动、跨境商贸活动受阻，世界经济深度衰退、国际油价低位震荡运行，未来能源安全面临的风险因素将进一步增加。从国内看，我国面临能源需求压力较大、能源供给制约较多、能源生产和消费对生态环境损害较严重、能源技术水平总体落后等挑战，疫情叠加产生的阶段性挑战进一步加剧。

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础，做好经济社会发展工作十分重要。当前，做好统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，必须着力保障能源安全。十三届全国人大三次会议批准的2020年国民经济和社会发展计划，对保障能源安全作出了规划和部署，包括稳步推进煤炭、石油、天然气和电力产供储销体系和石油储备基地建设，健全国内外供需形势发生重大变化的应对预案，继续做好油气勘探开发工作，加快油气管网和储备工程建设，着力推动煤电改造升级、积极稳妥发展水电、安全发展先进核电，等等。把这些规划和部署落到实处，能够确保能源安全稳定供应、发挥能源对经济发展的支撑作用。

从长远看，当今世界正经历百年未有之大变局，一些国家逆全球化思潮兴起，保护主义、单边主义抬头，地缘政治风险加剧，国际能源市场剧烈波动。实现“两个一百年”奋斗目标、全面建成社会主义现代化强国，必须贯彻落实习近平总书记提出的“四个革命、一个合作”能源安全新战略，继续加强国内油气干线管网建设、务实推进“一带一路”能源合作，建立多元供应体系，推动建设全球能源互联网；构建清洁低碳能源生产新体系、推动能源科技装备创新发展，带动能源产业升级；坚持节能优先方针，把节能贯穿于经济社会发展全过程和各领域，抑制不合理能源消费，开创绿色高效能源消费新局面；还原能源商品属性，形成主要由市场决定能源价格的机制，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用；发挥我国在能源技术、资金、装备、市场等方面的优势，积极参与国际能源治理，实现开放条件下的能源安全。

（作者为全球能源互联网发展合作组织副秘书长）

《 人民日报 》（ 2020年07月10日 09 版）

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