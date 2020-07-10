《关于促进石油成品油流通高质量发展的意见》将于近期出台

人民网北京7月10日电 （栗翘楚）7月9日，商务部召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人高峰表示，今年以来，商务部会同多部门起草了《关于促进石油成品油流通高质量发展的意见》，目前正在履行相关程序，将于近期出台。

高峰表示，刚刚废止的原油和成品油市场管理办法是商务部于2006年制定出台的，对于规范石油成品油国内流通市场秩序发挥了积极作用。

据介绍，去年8月，国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，明确取消石油成品油批发仓储经营资格审批，将成品油零售经营资格审批下放到地市级人民政府。按照国务院“放管服”改革要求，商务部于12月印发了《关于做好石油成品油流通管理“放管服”改革工作的通知》，指导地方做好审批取消和下放的政策衔接，明确地市级人民政府负责本地区成品油零售经营资格审批，明确批发仓储经营资格审批取消后，企业从事经营活动仍须符合安全、环保、消防、质量、税务、交通、气象、计量等方面法律法规要求，并指出将适时废止原油和成品油市场管理办法。

高峰表示，商务部将加大对各地的指导力度，全面落实“放管服”改革任务，促进石油流通规范、有序、高质量发展，更好服务民生、扩大消费。

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