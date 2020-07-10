商务部：积极支持港澳企业开拓内地市场

人民网北京7月10日电 （栗翘楚）7月9日，商务部召开例行新闻发布会。在助力港企拓展内销的问题上，商务部新闻发言人高峰表示，商务部将积极支持港澳企业，充分利用“一国两制”的制度优势，开拓内地市场，加强自有品牌建设，建立内地营销网络；参加广交会、中国国际进口博览会等重要展会，拓展内销渠道；参与粤港澳大湾区建设和海南自由贸易港建设，探索发展新机遇，更好融入国家发展大局。

近期，中国商务部加入新加坡贸工部和10个有关国家经贸主管部门发表的部长联合声明。高峰对此表示，这充分体现了中方对开展抗疫国际合作的坚定支持，体现了中方坚定维护自由贸易的一贯立场。

高峰介绍，目前，中方正与新加坡等有关各方共同努力，在疫情防控常态化背景下，积极开展务实经贸合作，推动贸易畅通、产业链稳定，助力区域和全球经济恢复发展。

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