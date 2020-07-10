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中超直播免费 释放体育正能量

2020年07月10日09:39  来源：人民网-财经频道综合
 

　　人民网北京7月10日电（记者毕磊）受疫情影响推迟开赛4个多月后，2020赛季中超联赛将于7月25日揭幕，而重新回归的中超联赛也将以免费直播的形式出现在球迷面前。7月9日晚，PP体育总裁王冬明确表态，新赛季中超赛事共计160场比赛将在PP体育移动端全场次免费播出。

　　这是PP体育在特殊新赛季做出的最重要的中超运营策略，也是版权运营方责任与担当的体现。特殊时期之下，行业需要更积极、更大胆的举动来推动体育产业乃至社会的发展，而体育版权运营方的格局、担当与谋略决定着这个行业是否能够做大做好做强。

　　中超免费的经济账

　　中超联赛，作为国内最重要的职业足球赛事，有着极为庞大的受众基础，根据2019苏宁易购体育消费报告显示，上赛季中超观赛人次达到15.99亿，场均观赛人次突破666万。

　　参考往年数据，2018年是PP体育转播中超的第一个完整赛季，当时推出4个付费产品，分别是6元/场的单场收费、30元包月、248元包年以及98元/月的球队包。根据统计，截止2019年7月，PP体育付费会员数量超过了600万。假设这600万会员，每一位仅选择了最便宜的6元单场收费，这个夏天的160场比赛如果全部收费，PP体育的中超付费观赛收入大约在5.7亿元左右。

　　一旦启用收费模式，PP体育将会有很好的收益。

　　据了解，PP体育购买中超版权的费用是10年110亿元，这是2017年PP体育接手中超赛事版权的价格。换句话说，在一年仅版权费支出就要11亿元面前，苏宁此次选择的是直接把过亿的收入直接让利给球迷。

　　对此，王冬直言这是特殊时期之下的特殊动作，企业经济利益要给用户精神需求满足让位、给中国足球运动长远发展让位：“今年中超无疑是一个特殊的赛季，中超的开赛也是疫情后整个中国体育产业复苏的标志性事件，我们希望有更多球迷能通过PP体育观看中超赛事，鼓舞球迷乃至全社会的信心。”

　　在王冬看来，经历半年多的全民承压及赛事停摆之后，版权运营方有责任也有义务为用户需求开绿灯，尽最大努力满足用户精神需求、释放体育正能量、推动体育产业及整个社会快速驶回增长轨道。

　　最大化挖掘版权价值

　　体育赛事与版权运营是一荣俱荣一损俱损的关系，版权运营是体育产业的重要市场资源和环节，要求制播平台创新赛事版权运营模式、提升产业效益。与此同时，赛事转播也是社会大众和体育赛事之间的交互平台、交流窗口，与体育事业的公益性和社会效益密切相关。

　　“从社会定位与价值意义上来说，作为版权运营方的体育媒体平台不仅是体育赛事的传播者，同时也是体育产业和体育事业良性互动、共同发展的参与者和助推者。”

　　王冬指出，从中国体育版权市场进化路径来看，如今已经历近20年发展和迭代。早期，版权运营方只是简单粗暴地将赛事版权分销给不同渠道，是一种原始的版权输出形态。随着PP体育的入局，版权运营开始依托运营能力和内容生产能力，同步输出赛事、赛事集锦、前方资讯乃至自制节目，推动版权运营进入2.0时代，形成建立在体系化内容生产和运营之上的付费会员+渠道分销模式。而这次PP体育推出的移动端免费观看，则意味着版权运营方在尝试减少对会员费用的过度依赖，通过流量的增加等更多版权盈利模式的有效策划，再次推动版权行业进入会员增值模式的3.0时代。

　　王冬坦言，从这个角度来说，免费播出虽然会让渡出会员收费所带来的收益，但PP体育将通过最大化释放IP版权价值来实现用户的获取、黏性提升及商业转化。

　　促进足球产业良性发展

　　“PP体育顶着巨大压力让球迷免费看中超，不仅是为球迷谋福利，在今年疫情冲击各行各业的特殊时期，这更算是一种社会责任感的体现。PP体育免费播中超，肯定会吸引更多的年轻人甚至孩子来关注足球甚至爱上足球，这也是为中国足球做的一次免费的推广。”足球人董路认为，开放赛事版权，利于中超球迷当下满足，更利于中国足球长远发展。

　　事实上，PP体育此次免费模式的开启背后，也正是苏宁一直以来坚持“社会化企业”定位，这是苏宁控股集团董事长张近东30年来始终不变的坚持。

　　以体育为例，在今年疫情之下，张近东多次提出PP体育要拿出行业领先企业的责任与担当，修炼内功，以身作则引领体育媒体行业、推动体育产业良性发展。

　　“上半年受疫情影响，各大联赛持续停摆，用户已经好几个月没有直播赛事可看。中超开赛是疫情过后体育产业全面复苏、向好的标志，我们要拿出责任与担当，推动中国足球运动的发展，满足大家的精神需求。”张近东强调，苏宁本质是零售服务，要致力于让用户感知到苏宁服务的差异化体验和价值，提升用户体验与社会效率，“体育发展要融入到中国的大发展之中，要通过我们共同的努力，在实现自身价值的同时，助推中国足球的发展，实现亿万国人的足球梦。”

(责编：毕磊、夏晓伦)
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