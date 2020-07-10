瞄准脱贫 分县分村精准施策

“光伏村通大网电工程”翻越海拔3100多米的阿卡孜达坂，通往叶城县西合休乡。

新华社记者 胡虎虎摄

制图：蔡华伟 张芳曼

习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上强调：“脱贫攻坚战不是轻轻松松一冲锋就能打赢的，从决定性成就到全面胜利，面临的困难和挑战依然艰巨，决不能松劲懈怠。”

当前，全国还有52个贫困县未摘帽，虽然同过去相比总量不大，但都是贫中之贫、困中之困。这些贫困县存在哪些薄弱环节？脱贫攻坚哪些方面还须加力加劲？如何按照部署要求、结合自身实际，采取有效措施？本版今起推出系列报道，持续关注挂牌督战的7省区52个未摘帽县向贫困发起总攻的新进展、新情况、新成就。

——编 者

到去年底，新疆维吾尔自治区还有10个贫困县未摘帽，均位于喀什地区、和田地区和克孜勒苏柯尔克孜自治州，这里是“三区三州”深度贫困地区之一。在脱贫攻坚战最后关头，要实现全区剩余16.58万贫困人口脱贫、559个贫困村退出、10个贫困县摘帽。

今年1月，新疆对10县开展挂牌督战，分县分村、精准施策。半年来，当地做好疫情防控常态化条件下各项工作，咬定目标全力攻坚。记者通过调研发现4点共性问题，当地正瞄准突出情况和薄弱环节解决问题、补齐短板。

完善产业链，力推协作消费、网络销售扶贫

【案例】皮山县皮亚勒玛乡，石榴花开得正旺。对兰干库勒村的石榴种植户来说，今年又是丰收年。县扶贫办主任尤卫彬却有点担忧：“全县核桃产量预计4.4万吨，红枣产量预计3.3万吨，还有杏子、石榴等特色林果。但是，受疫情影响，再加上区位优势不明显，运输距离长，本地产品深加工能力不足，下半年可能会面临农副产品销售难的问题。”

【挑战】一段时间以来，当地一些贫困县产业基础薄弱，现有产业管理粗放、品质不高，产业链延伸不够，市场竞争力弱。此外，交通距离远，运输成本高，产品销售难。部分地区谋划布局产业发展起步晚，产业红利凸显还需一定时间。

【举措】近年来，皮山县大力发展畜牧业养殖，饲草料不足成了摆在面前的现实问题。县里虽有680余万亩草场，但由于气候条件，牧草产量低，现有牲畜群已难以维持。皮山县今年加大投资力度，投资3800万元种植饲草料面积逾2.6万亩。

上游产业完善的同时，下游产业也在不断盘活。2017年开始，皮山积极探索驴奶粉等产品深加工。延伸的产业链直接带动贫困户、养殖户万户以上。落户当地的昆仑绿源食品开发公司副总经理王泽喜介绍，驴奶收购价一公斤30元—35元，企业带动农民增收的同时，还吸纳600多名员工，其中贫困户占50%，月平均工资超3000元。

针对销售难问题，皮山县紧紧抓住消费扶贫，4名县级负责人牵头，持续加强自治区内协作消费、“访惠聚”单位销售和网络销售等。“目前，助销鹅肉、兔肉、红枣、核桃等农副产品，累计实现产值2900万元。方圆绿色、昆仑绿源、和睦家、萨扎木、优珍食品等5家企业申请扶贫产品认定19个，实现产值4014.24万元。”县农业农村局党组书记袁金说。

为破解产业结构单一，洛浦县因地制宜重点培育种鸭、种鸽养殖和黑木耳种植、奶牛养殖等致富产业，形成“龙头企业+养殖合作社+贫困户”模式。目前，带动1.8万人增收脱贫。

为解决农畜产品滞销，叶城县深入开展“互联网+社会扶贫”“百企帮百村”精准扶贫等行动。县电商中心总经理封庚生说：“我们摸清贫困户实际情况，对接销售终端，提高产品上架率，扩大产品销售份额，推动农畜产品进农贸市场、大型超市、社区供应点和便利店。”依托援疆资源优势，定额销售500万元优质农副产品。

针对产业起步晚且基础弱和就业渠道相对较少的现状，新疆决定今年在自治区内转移就业5万人，目前已全部完成。

动态监测，对收入大幅波动家庭及时介入

【案例】莎车县亚喀艾日克村村民孜尔古丽·阿卜力孜目前在村里的蔬菜烘干厂工作，收入基本稳定下来。之前，她在服装厂干过，很多技术学不会，一个月下来，到手的钱总是比别人少，家庭处于返贫边缘。因为一时没有合适岗位，她只能暂时选择灵活就业。直到年初蔬菜烘干厂开工，在帮扶干部协调下，她有了稳定工作。

【挑战】10个未摘帽县都面临边缘户、脱贫监测户多情况。目前，这两类群众虽已脱贫，但仍有部分人年均收入不高，就业情况不稳定，一旦家庭发生变故，因病因学返贫风险较大。

【举措】在新疆扶贫办指挥中心大屏上，脱贫攻坚数据平台上绿、黄、橙、红4色信号灯显示着不同的收入水平：当一户年人均收入超5000元，且“两不愁三保障”全达标，亮绿灯；低于4000元，亮红灯。平台收录了16万多未脱贫人口、292万多已脱贫人口和37万多边缘易致贫人口的动态信息，建立了脱贫与防返贫监测预警和动态扶贫机制，实现自治区、地、县、乡、村五级互联互动。这些动态信息，都是扶贫干部挨家挨户核实采集来的，一旦发现哪户人家收入出现大幅度波动，就要及时介入。

英吉沙县强化帮扶监管和动态管理，建立每周调度机制，精准掌握全县所有农户的就业、收入变化情况。“抽调8名干部组建风险预警监测专班，聚焦未脱贫户、监测户、边缘户，做到一周一调度、一周一比对、一月一预警，及时梳理支出骤增或收入骤减家庭预警信息，防止返贫致贫风险。”县脱贫攻坚挂牌作战指挥部干部王志绪说。

墨玉县采取分类施策的办法防止返贫，“对有劳动力的家庭按照‘产业+就业双保险’模式，一方面采取企业吸纳、有组织转移、扶持创业等方式，实现人岗精准对接，确保每户至少1人稳定就业。另一方面落实产业扶贫和小额信贷政策，将畜禽养殖、特色种植等农业主导产业精准布局到户，每户至少1个主导产业。”县扶贫办主任万利说，对劳动力较弱的家庭，通过村集体经济二次分配、社会捐助、防风险资金等途径，设立公益性岗位兜底安置，确保其100%上岗就业；对无劳动力家庭按照无劳动力保障兜底模式纳入社会综合保障兜底范围。

农户依靠自身能力和帮扶责任单位、帮扶干部帮助后仍无法实现脱贫，出现这类情况怎么办？于田县通过社会捐助筹集452万元，在40个未退出贫困村设立每村不少于10万元的脱贫攻坚防风险基金，按照帮助适度、持续发展、专款专用和县监督、乡管、村用原则，设立公益性岗位，落实兜底保障。

扶志扶智激发内生动力，培训产业就业能力

【案例】库尔班几年前离异带着两个孩子，从生活了13年的巴音郭楞蒙古自治州焉耆县回到了户籍所在地——伽师县克孜勒苏乡库台买村。无房无地，再加上生活变故，他一蹶不振，打个零工也是三天打鱼两天晒网。根据他的特殊情况，库尔班被纳入建档立卡贫困户。从驻村干部到帮扶干部都在想办法，为他量身定制了脱贫方案。如今，他已稳定脱贫。

【挑战】由于引导不够，一些贫困群众在享受政策普惠时，产生了“等靠要”思想，内生动力不足；由于技能掌握不足，缺乏致富能力。

【举措】在莎车县艾力西湖镇一家扶贫爱心超市里，村民库尔班·麦麦提明在挑选生活用品：“我获得了庭院卫生整治评比优秀奖，可以在这里兑换面粉、香皂。今后，我会更加积极主动打扫、整理庭院，好好工作，争取获得更多积分！”县里建设村级扶贫爱心超市试点，村委会牵头，村民凭借在脱贫致富等方面良好的表现获得相应积分，换购生活用品，调动群众自力更生、自我发展的积极性。

阿克陶县将脱贫政策、扶贫知识改编成歌舞、小品、说唱等文艺节目，开展公益性文艺扶贫演出，开展“激发内生动力·助力脱贫攻坚”巡回宣讲演出。“目的是不断深化‘脱贫攻坚是干出来的’等认识，引导贫困群众用双手拔穷根、摘穷帽。”县扶贫办主任王清勇说，有了志气，还得有能力，县里依托人社局和技工学校大力开办汽车修理、美容美发、牲畜养殖等实用技能培训班，确保培训人员转化就业率达到60%以上。县农业技术推广中心加大高素质培训力度，争取贫困群众掌握关键技术。

策勒县专门成立为农牧民群众培训的技工学校，10余个专业使贫困户掌握一技之长，实现了稳定就业。努尔曼·买塞地是热门专业美容美发的授课老师。她说，今年课程非常满，每堂课40—50名学生。学校还设置了焊接、打馕、林果管理等实训基地。课程设置以实用为主，70%的课程为实训，帮助学生更好更快实现就业。

优化帮扶力量，对扶贫干部进行培训和调整

【案例】某县一个未脱贫村的帮扶干部在发展产业方面没有经验。几年下来，县里仍未完成应有的产业布局，导致干部们产生了怠惰情绪，村民意见也不小。去年底，该县将一个已脱贫村的第一书记调往该村任职，这名干部发展产业颇有成效。半年来，在第一书记带动下，村里有了很大变化。

【挑战】随着越来越多贫困人口脱贫，部分扶贫干部精力分散，缺乏“钉钉子”精神，能力参差不齐。面对扶贫任务重、时间紧等现实情况，一些干部存在能力不足问题。

【举措】阿克陶县调整统筹组织不力、农村工作经验不足、身体原因不适合继续驻村的第一书记77名，调换“访惠聚”驻村工作队员322名。县委组织部有关负责人介绍，对相关扶贫干部进行甄别、研判、处置，旗帜鲜明支持干事者、宽容失误者、纠正偏差者。

除了明晰用人导向，县里注重扶贫干部培训。“我们依托县委党校、实训基地举办脱贫攻坚示范培训班21期4156人，开展专题培训44期6441人次，组织63名扶贫干部陆续到区内协作县市挂职学习。”王清勇介绍。把考核结果作为检验培训效果重要依据，考核不合格的继续培训，直到考核合格。2018年以来，有24名村干部在乡村党校进行了“回炉”培训。

在优化帮扶力量上，策勒县对暂未脱贫的1224户，在保持原有结对帮扶干部不变的基础上，按照每名县处级干部3户、乡科级干部2户、一般干部1户的标准，再选派777名责任心强的帮扶干部，实现“一对一、多对一”帮扶，持续落实党政机关1/3干部常态下沉帮扶。伽师县实施自治区、地、县128个单位定点帮扶219个贫困村，1.46万名区地县干部、驻村干部、扶贫专干全覆盖包联3.7万户贫困户、脱贫监测户和边缘户。对4044户未脱贫户，新增3102名干部结对帮扶。

莎车县委书记范宝军表示，县里先后选派454名国家干部到村任党支部书记，还有996名军转干部等到村工作。累计培训村干部5700人次，为每个村储备了8—10名村级后备骨干力量。“我们发挥基层党组织作用，采取‘党组织+种植基地、养殖园区、专业合作社、种养协会、龙头企业’模式，每个村至少有1个功能党小组，确保在脱贫攻坚过程中，党员始终走在前、做表率。”

《 人民日报 》（ 2020年07月10日 02 版）

(责编：毕磊、夏晓伦)