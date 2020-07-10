发改委部署落实健全公共卫生应急物资保障体系工作

人民网北京7月10日电（许维娜）据国家发展改革委消息，国家发展改革委会同有关部门日前印发了《关于健全公共卫生应急物资保障体系的实施方案》（以下简称《实施方案》）。为抓好后续落实工作，2020年7月3日，国家发展改革委组织召开视频会议，就《实施方案》贯彻落实进行部署。

会上，国家发展改革委国民经济综合司介绍了出台《实施方案》有关考虑和推动《实施方案》落实的相关建议，投资司、社会司、经贸司、运行局、产业司分别从各自业务领域就任务落实阐述了工作思路，江苏、广东、贵州等省分别结合各自实际介绍了推进该项工作的有关情况和下步考虑。

会议强调，当前，新冠肺炎疫情仍在全球扩散蔓延，必须增强历史责任感、使命感，坚持人民至上、生命至上，强化思想自觉和行动自觉，以切实行动和工作成效筑牢疫情防控的铜墙铁壁，守护好人民生命安全和身体健康。

会议指出，健全公共卫生应急物资保障体系，涉及疫情防控、医疗救治、物资储备、产能动员、调运保障等方方面面，头绪多、任务重，是一项复杂的系统工程。要做好这项工作，必须运用系统思维、注重协同配合，牢牢把握好中央与地方、政府与社会、物资与设施、储备与产能、平时与急时“五大关系”，明确工作方向和思路。

会议要求，要以时不我待的紧迫感、苦干实干的精气神狠抓《实施方案》落实，尽快推动各项工作落地见效。

国家发改委表示，要发挥好牵头抓总作用，强化与其他部门的横向协同，加强对地方的业务指导，涉及项目建设的，要做好统筹安排和配套衔接。各地发改委要会同当地相关部门抓紧研究制定符合本地区实际的细化方案，健全政策措施，明确重点任务以及各项任务的时间表、路线图、责任人，确保各项任务落细落实落地。

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