财政部：逾21亿支持中西部中小学幼儿园教师培训

人民网北京7月10日电 （任妍）今日，记者从财政部获悉，为贯彻落实《乡村教师支持计划（2015-2020年）》，持续提升乡村教师队伍素质，近日，中央财政下达21.84亿元，比上年增加1.99亿元，增长10%，支持中西部地区通过脱产研修、网络智能研修平台、一对一对口帮扶、名校访学等多种形式，加强乡村中小学幼儿园教师培训。在分配资金时，继续加大对深度贫困地区支持力度。同时，要求省级财政、教育部门切实发挥省级统筹作用，根据疫情防控需要和当地“停课不停学”工作部署，合理调整培训项目和经费预算安排，灵活安排、有效开展教师线上培训，支持教师立足教育教学岗位助力打赢疫情阻击战；继续向“三区三州”等深度贫困地区倾斜。
据悉，从2010年起，国家实施中小学幼儿园教师国家级培训计划，中央财政重点支持中西部地区开展工作。据统计，2010-2020年中央财政累计安排180亿元，其中“十三五”时期安排101亿元，占比56%。截至2019年底，累计支持地方培训中小学幼儿园教师、校园长超过1500万人次，对乡村教师完成超过一轮的全覆盖培训。
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