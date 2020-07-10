财政部：逾59亿支持贫困地区改善普通高中学校基本办学条件

人民网北京7月10日电 （任妍）今日，记者从财政部获悉，为加快推进高中阶段教育普及攻坚，近日，中央财政下达59.2亿元，比上年增加5亿元，增长9.2%，继续支持中西部贫困地区改善普通高中学校基本办学条件。在分配资金时，继续加大对深度贫困地区支持力度。同时，要求省级财政、教育部门切实发挥省级统筹作用，完善经费投入机制，按照轻重缓急原则科学分配资金，加大对困难地区和薄弱环节支持力度，特别是向“三区三州”等深度贫困地区倾斜，向挂牌督战地区倾斜，向因推动高考综合改革而出现办学条件困难的地区倾斜。

据悉，从2011年起，中央财政支持中西部贫困地区改善普通高中学校基本办学条件，十年来累计安排资金376.9亿元，其中“十三五”时期安排248亿元，占比66%。

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